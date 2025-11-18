日本大学芸術学部、武蔵大学、武蔵野音楽大学と様々なジャンルの大学が集まる「江古田」。西武鉄道が「江古田キャンバスプロジェクト」を展開するほど学生と密接な駅・街なのです。それだけに、長く学生に愛される店も数多く残ります。それらを、ライター池田が実食。学生気分に戻れるよう、5日にわたって通学、いや巡ってきました。

学生気分に浸る5日間

学生は概ね腹ペコである。少なくてもオレはそうだった。なので、学生街にはたいがい胃袋を満たしてくれる名店があるのだ。あ、でも、満たしてくれるのは胃袋だけじゃだめなんだよね。おっちゃん、おばちゃんの存在感というか、あったかさというか、つまるところ心も満たされる感じ。

江古田には今もそんな店が息づいていまっせ、ということで、ランチを中心に、すっかり学生気分で5デイズを過ごすことにしたのだ。路地の多い街並みもいい感じ。

【月曜日】『好々亭』

月曜日。まずは江古田で一番古いと言われる定食屋『好々亭』だ。

店に入ると厨房からも「いらっしゃーい」の声。で、メニューにはいろんな盛り合わせ“おとく”セットが。平目フライ、オムレツ、メンチカツ……。何でも現店主は店を継ぐ前は超有名ホテルでシェフをしていたって話だ。

選んだのは「スペシャル定食」。ハンバーグステーキ、カニクリームコロッケ、大エビフライの3品盛りだ。しかもご飯はおひつで来たぞ。

『好々亭』スペシャル定食 1150円

カニ味の濃いベシャメルソース、プリップリの大エビ、本格の旨うまハンバーグ。王者勢揃いに心ゆくまでハフハフ。他も食べたいな。

『好々亭』

［店名］『好々亭』

［住所］東京都練馬区栄町3-9

［電話］03-3991-2574

［営業時間］11時〜14時、17時〜19時半

［休日］友引の前日

【火曜日】『龍華園』

火曜日。看板も味のある中華食堂『龍華園』へ。

店主ご夫婦の醸すアットホーム感と使い込まれた店内の雰囲気も◎。で、ランチメニューを見るとまずその種類に圧倒される。数えてみたら麺だけで36種、ご飯類15種、定食11種。ちゃんぽん麺や唐揚げ定食が人気とも聞くが、選んだのは「排骨飯」なり。

排骨菜飯（パイクー飯）900円（昼）

『龍華園』排骨菜飯（パイクー飯） 900円（昼）

ボリューム満点。実はこちら爆盛りでも有名。しかも軒並み1000円以下。五香粉香る豚ロースと餡かけご飯がこれまた旨いよ〜。ほかのお客さんもみんなバリバリ食べちょります。

『龍華園』

［店名］『龍華園』

［住所］東京都練馬区栄町4-7西村ビル1階

［電話］03-5984-1055

［営業時間］11時半〜15時、17時〜21時

［休日］水

【水曜日】『まほうつかいのでし』

水曜日。今日は武蔵野音大寄りの住宅街に佇む『まほうつかいのでし』へ。

ウッディな空間も居心地いいこちらは創作スパゲティのお店。昭和50年代くらいかな、和風たらこスパゲティとかが誕生したあの時代のDNAを感じさせるこの店のパスタはネーミングからして楽しく、オリジナリティも抜群のおいしさ。

選んだ「白くまくん」はホワイトソースのパスタで“白くまの好きな”サケを使用。たっぷりのシメジと上にのるタラコもうれしいのだ。麺量も選べるが、レギュラーでもたっぷり。

白くまくん1100円、しめじサラダS530円

『まほうつかいのでし』（手前）白くまくん 1100円 （奥）しめじサラダS 530円

『まほうつかいのでし』

［店名］『まほうつかいのでし』

［住所］東京都練馬区羽沢1-3-1

［電話］03-3994-9631

［営業時間］11時半〜21時※土は〜20時半、日・祝：12時〜20時

［休日］不定休

【木曜日】『MELL』

木曜日。喫茶店のような佇まいにして、パスタも洋食メニューも旨い『MELL』へ。

店頭の食品サンプルのショーケースもそそる。ここ、今学生だったら、ちょっと自分にご褒美！的な日に来たいかも。

ソースもジュワワとした熱々の鉄板で供される肉料理とかがうれしいわけで（その実、懐には優しいのだ）。「シャリアピンステーキセット」などにも目を奪われつつ、今日のチョイスは「ハンバーグステーキ」なり。

ハンバーグステーキ830円（昼）

『MELL』ハンバーグステーキ 830円（昼）

ソースも美味。どこか懐かしい昔ながらの正統派ハンバーグだ。隠れ家にしたい……。

『MELL』

［店名］『MELL』

［住所］東京都練馬区旭丘1-76-11阿部ビル2階

［電話］03-3950-6652

［営業時間］11時〜22時半（ランチ11時〜14時半）

［休日］日・祝・水

【金曜日】『江古田コンパ』

さて金曜日。最後は夜の江古田へ繰り出そう。入り口のアーチ型の電飾が眩しい老舗バー『江古田コンパ』へ。

創業は1970年で今年で55年。「最初はみんな先輩に連れられて来てたね」（マスターの原一雄さん）と学生たちを見守ってきた。長い独特のカウンター席に立つのは開店当時から原一雄さんと、下ネタトークも強烈な長島きく江ママ。

江古田の夜800円、オーシャンブルー850円

『江古田コンパ』（左）江古田の夜 800円 （右）オーシャンブルー 850円

バックバーにカラフルな瓶が並ぶ豊富な本格カクテルメニューがウリだ。一杯800円の明朗会計。さらに、自分でカクテルを創作して（原一雄さんが教えてくれる）月間優勝カクテルとなるとオンリストされるシステムも。飲み口いいんで、酔っ払い過ぎにはご注意を。

『江古田コンパ』

［店名］『江古田コンパ』

［住所］東京都練馬区旭丘1-67-7・2階

［電話］非公開

［営業時間］19時〜翌1時

［休日］日・祝・月（臨時休業あり）

撮影／西崎進也（江古田コンパ）、撮影・取材／池田一郎（好々亭、龍華園、まほうつかいのでし、MELL、江古田コンパ）

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

