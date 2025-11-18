40・50代が着たい“ブラウス”！【ニトリのN+】\4,000以下で買える「高見えトップス」

一点投入で40・50代の大人コーデが華やぐブラウスに注目。単なる柄物のひと言に終始しないエレガントなデザインのブラウスが、【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から\4,000以下で登場！ キレイめな印象をキープしつつ、アウターやジャケットを羽織ったときにも存在感を主張してくれる主役級の高見えブラウスをお届けします。

スカーフ感覚で首元が映えるプチハイネック

【N+】「バイアス幾何柄プチハイネックブラウス」\2,990（税込）

スカーフ要らずで映えるプチハイネックが、コーデのクラシカルな印象を高めるこちら。胸元にギャザーを寄せたディテールもエレガントで、ジャケットの下から覗かせるだけでぐんと大人コーデが華やぎそうです。細かな配色の幾何柄は柄の存在感を主張しすぎないため、カラーアイテムとも合わせやすいのがGOOD。

大人コーデに甘さを足すフェミニンな花柄

【N+】「花柄スタンドネックブラウス」\3,990（税込）

低めのスタンドネックのまわりにギャザーを寄せた、フェミニンなデザインの花柄ブラウス。袖口もギャザーを寄せてボリュームを出しており、ミドル世代のコーデにちょうどいい甘さをプラスしてくれそう。モスグリーンとベージュの2色がラインナップ。落ち着いたベースカラーに白地の花が鮮やかに浮かび上がり、秋冬コーデを地味見えさせません。

旬配色のチェーン柄でモードな遊び心を添えて

【N+】「チェーン柄スタンドネックブラウス」\3,990（税込）

レッド・ブラウン・ベージュという今シーズンのトレンドカラーを踏まえた配色が、ダークトーンに寄りがちな秋冬コーデを彩る一着。「冬に着られる程よい厚みのある素材」（公式ECサイトより）は表面にさりげなく織り柄があり、高見えにも期待できます。あわせるボトムスや小物はチェーン柄の色味を拾ってリンクさせると、より統一感のある上級者コーデに！

ツイード柄で大人可愛いニュアンス感を表現

【N+】「カットツイードプルオーバーブラウス」\3,990（税込）

こちらのブラウスは、ツイード柄のカットソー素材がミドル世代にふさわしい上品なムードを演出してくれそう。色や柄よりも素材の表情によってニュアンス感を出しており、キレイめコーデに物足りなさを感じた日にも重宝するはず。裾を切り替えたフレアデザインも大人可愛く、気になるウエストまわりのカモフラージュ役としても頼りになりそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ