「ブルガリ 表参道」がグランドオープン　限定ジュエリーを販売

「ブルガリ（BVLGARI）」の新たな旗艦店「ブルガリ 表参道」が東京・表参道に誕生する。オープンは11月22日。

【画像をもっと見る】

地上2フロアで構成する新店舗の外観には、ブルガリのジュエリー「ディーヴァ ドリーム」をコンビネーションゴールドカラーでデザイン。エントランスはローマ・コンドッティ通りのフラッグシップストアと同様に、古代ローマ建築を体現する石材「トラバーチーノ・ナヴォーナ」で縁取られる。

大理石を敷き詰めた1階には、トラバーチンの円形カウンターや、「ヴェニーニ（Venini）」がムラーノガラスを用いて制作したシャンデリア、「ローマを照らす夕暮れ」を想起させるシルクを使用した8角形のショーケースを配置。2階にはイタリアンデザインの家具とシルク製クッションを配したVIPラウンジを設ける。

オープンに合わせ、「ブルガリ トゥボガス」コレクションのネックレス（852万5000円）を表参道限定で発売。そのほか、「ディーヴァ ドリーム」コレクションのネックレス（60万5000円）やピアス（95万1500円）、「セルペンティ セドゥットーリ」（586万3000円）、「ルチェア ノッテ デ ルーチェ」（349万8000円）、「オクト フィニッシモ ゴールド」（690万8000円）といった時計や、「セルペンティ」コレクションのバッグ（107万8000円）といった特別なアイテムを取り扱う。また、1970年代のヘリテージブローチから着想を得て製作した富士山のアートパネルや、1950年代のアーカイヴスケッチを展示する。

◾️ブルガリ 表参道

オープン日：2025年11月22日（土）

営業時間：11:00〜20:00（11月22日のみ10:00〜14:30）

所在地：東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道