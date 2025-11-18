日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の4万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54150.04円 ボリンジャーバンド3σ
52778.56円 ボリンジャーバンド2σ
51407.08円 ボリンジャーバンド1σ
50566.00円 5日移動平均
50525.00円 一目均衡表・転換線
50323.91円 17日日経平均株価現物終値
50035.60円 25日移動平均
49810.00円 18日夜間取引終値
48940.00円 一目均衡表・基準線
48664.12円 ボリンジャーバンド-1σ
47292.64円 ボリンジャーバンド2σ
45985.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45921.16円 ボリンジャーバンド3σ
45835.07円 75日移動平均
44335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40789.10円 200日移動平均
株探ニュース
54150.04円 ボリンジャーバンド3σ
52778.56円 ボリンジャーバンド2σ
51407.08円 ボリンジャーバンド1σ
50566.00円 5日移動平均
50525.00円 一目均衡表・転換線
50323.91円 17日日経平均株価現物終値
50035.60円 25日移動平均
49810.00円 18日夜間取引終値
48940.00円 一目均衡表・基準線
48664.12円 ボリンジャーバンド-1σ
47292.64円 ボリンジャーバンド2σ
45985.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45921.16円 ボリンジャーバンド3σ
45835.07円 75日移動平均
44335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40789.10円 200日移動平均
株探ニュース