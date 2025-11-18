　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の4万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54150.04円　　ボリンジャーバンド3σ
52778.56円　　ボリンジャーバンド2σ
51407.08円　　ボリンジャーバンド1σ
50566.00円　　5日移動平均
50525.00円　　一目均衡表・転換線
50323.91円　　17日日経平均株価現物終値
50035.60円　　25日移動平均
49810.00円　　18日夜間取引終値
48940.00円　　一目均衡表・基準線
48664.12円　　ボリンジャーバンド-1σ
47292.64円　　ボリンジャーバンド2σ
45985.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45921.16円　　ボリンジャーバンド3σ
45835.07円　　75日移動平均
44335.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40789.10円　　200日移動平均


