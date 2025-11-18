TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20ポイント安の3322.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3468.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
3407.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3354.20ポイント 5日移動平均
3347.53ポイント 17日TOPIX現物終値
3347.30ポイント ボリンジャーバンド1σ
3330.25ポイント 一目均衡表・転換線
3322.50ポイント 18日夜間取引終値
3286.62ポイント 25日移動平均
3225.94ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3225.75ポイント 一目均衡表・基準線
3165.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3164.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3161.07ポイント 75日移動平均
3104.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2892.92ポイント 200日移動平均
株探ニュース
