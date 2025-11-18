　18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の693ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

759.08ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
751.09ポイント　　75日移動平均
745.48ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
737.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
731.88ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
718.28ポイント　　25日移動平均
714.99ポイント　　200日移動平均
710.20ポイント　　5日移動平均
706.00ポイント　　一目均衡表・転換線
704.68ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
698.53ポイント　　17日東証グロース市場250指数現物終値
693.00ポイント　　18日夜間取引終値
691.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
677.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


