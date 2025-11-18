グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の693ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
759.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
751.09ポイント 75日移動平均
745.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
737.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
731.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
718.28ポイント 25日移動平均
714.99ポイント 200日移動平均
710.20ポイント 5日移動平均
706.00ポイント 一目均衡表・転換線
704.68ポイント ボリンジャーバンド-1σ
698.53ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
693.00ポイント 18日夜間取引終値
691.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
677.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
759.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
751.09ポイント 75日移動平均
745.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
737.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
731.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
718.28ポイント 25日移動平均
714.99ポイント 200日移動平均
710.20ポイント 5日移動平均
706.00ポイント 一目均衡表・転換線
704.68ポイント ボリンジャーバンド-1σ
698.53ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
693.00ポイント 18日夜間取引終値
691.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
677.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース