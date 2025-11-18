ºâ¸»¤òÀÚ¤ë¤Ê¤éÇÀ¶È¤«¤é¡ÄÄ¹Ç¯ÇÀ²È¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡É¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÊÆÁûÆ°¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÉÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¡É¤Î¿¿¼Â
2024Ç¯¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï6³ä°Ê¾åË½Æ¤·¤¿¡£À¯ºöÂÐ±þ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡ÖÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À¤³¦¤Î¶¡µëÌÖ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¥³¥á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤Î¡Ö°ÅÉô¡×¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ëÅìÂç¶µ¼ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°¤Î¹ðÈ¯¤ÈÄó¸À¤Î½ñ¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡×¤¬ÇË²õ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È
º£²ó¤Î¥³¥áÁûÆ°¤ò³µ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Àï¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂ³¤¤¤¿Î®¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËØËÁ³¤È¤¹¤ë¡£Àï¸åÆüËÜ¤Ï¡¢¼ç¿©ÊÆ¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤Î¾ÃÈñ¤ò¼¡Âè¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î»×ÏÇ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÇÌÙ¤±¤ÆÇÀ¶È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥áÁûÆ°¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºâÀ¯¤ÎÊÉ¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¸Î¡¦¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤ëºâÌ³¾Ê¤ÎÀöÇ¾¤ò¡Ö¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡×¤ÈÙèÙé¤·¤¿¡£¡Ö¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡×¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃ¯¤âµ¿¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÀ²È¤ÎÈèÊÀ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìµ°ÙÌµºö¤ÎÆüËÜ¤Ï½½Ê¬¤Ê¼êÎ©¤Æ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ö¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â»õ¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤
ÊÆ²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿·ë²ÌÇÀ²È¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ç¿©¤Î¥³¥á¤µ¤¨¤â¹ñÆâ¤Çºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñÆâ¤ÎÇÀ²È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«»Ù¤¨¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤ò¹ñÆâ¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°ðºî¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤Ê¤¼ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
È÷ÃßÊÆ¤Î²Á³ÊÇË²õ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¿Ê¤á¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÍ¢ÆþÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤òÁý¤ä¤¹¡£¥³¥áÁûÆ°¤Ø¤Î¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Î¼êÅö¤Æ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê¾å¤Î2ÅÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤³¤½¹ñÆâ¤Î°ðºî¤ò¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ç¥³¥áºî¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤«À¯ÉÜ¤¬È¯É½¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤À¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ñÌ±¤ËÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡£ºâÌ³¾Ê¤¬¡Ö¥«¥Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÇÀ¶È¤Ïºâ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡Ê´Ë¾×ÎÎ°è¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤Î¸»Àô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥á¤ò¤á¤°¤ë¸½²¼¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÀêÎÎÀ¯ºö¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤À¡£¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÇ÷¤é¤ì¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¶Û½ÌºâÀ¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤³¤«¤éÍ½»»¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡£°ìÈÖ¤ÎÀÚ¤ê¤É¤³¤í¤¬ÇÀ¿åÍ½»»¤À¡£
Îò»ËÅª¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¥áÁûÆ°¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°ðºî¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£¤ÎºâÌ³¾Ê¤Î¤ä¤êÊý¤ËÃ¯¤â»õ¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â»õ¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤¬¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥³¥áÁûÆ°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¡×
¥³¥áÁûÆ°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾®Àô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÀÎÓÉô²ñÄ¹¤È¤·¤Æ²áµî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖÇÀ¶¨²þ³×¡×¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÀ¶¨²þ³×¡×¤ÎËÜ´Ý¤Ï¡¢¼¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ÇÀÎÓÃæ¶â¤ÎÃù¶â¤Î100Ãû±ß¤ÈJA¶¦ºÑÏ¢¤Î¶¦ºÑ¤Î55Ãû±ß¤Î±¿ÍÑ»ñ¶â¤ò³°»ñ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢
¢ ÆüËÜ¤ÎÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤ÎÍ×¤ÎÁ´ÇÀ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹òÊª¾¦¼Ò¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢
£ ÆÈ¶ØË¡¤Î¡Ö°ãË¡¡×Å¬ÍÑ¤ÇÇÀ¶¨¤Î¶¦Æ±ÈÎÇä¤È¶¦Æ±¹ØÆþ¤òÄÙ¤¹¡£
¡ÖÇÀ¶¨¤Ï¶¦ÈÎ¤Ç¤Ê¤¯Çã¤¤¼è¤ê¤Ë¡×¡ÖÇÀ¶¨¤¬¶âÍ»¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¿ÃÈ¯¸À¤â´Ö°ã¤¤¤À¡£Îò»ËÅª¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇÀ²È¤¬Âç¤¤ÊÇã¤¤¼ê¤È¸ÄÊÌ¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÀ»ºÊª¤ÏÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇÀ²È¤¬Âç¤¤ÊÀ¸»º»ñºà¤ÎÇä¤ê¼ê¤È¸ÄÊÌ¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ñºà²Á³Ê¤ÏÄß¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¶ì¤·¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÀ²È¤¬ÇÀ¶¨¤òºî¤Ã¤Æ·ë½¸¤·¡¢¶¦Æ±ÈÎÇä¤È¶¦Æ±¹ØÆþ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£Îò»Ë¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¶¦ÈÎÄÙ¤·¤ÏÇÀ¶¨¤ò¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤Ê¤¯¤·¡¢Á´ÇÀ¤ò³ô¼°²ñ¼Ò²½¤·¤Æ¹òÊª¥á¥¸¥ã¡¼¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÇã¤¤Ã¡¤¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Îò»ËÅª¤ËÇÀ²È¤Ï¹âÍøÂß¤·¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÀ¸³èÊÝ¾Ú¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤¿¤á¡¢ÇÀ²È¼«¤é¤ÇÃù¶â¡¦Âß¤·ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢Áê¸ßÉÞ½õ¤Î¶¦ºÑ»ö¶È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤Ë¿®ÍÑ»ö¶È¤ä¶¦ºÑ»ö¶È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÍø±×¤ò±ÄÇÀ»ØÆ³¡Ê»ý¤Á½Ð¤·¤ÎÀÖ»ú»ö¶È¡Ë¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤ÇÇÀ¶È¿¶¶½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑ»ö¶È¤âÂ¿¤¯¤¬ÀÖ»ú¤À¤¬¡¢Ãæ´Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¸º¤é¤·¤ÆÇÀ²È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ÇÀ¶¨¤ò³Ë¤Ë¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÇÀ¤È¿©¤ÈÊë¤é¤·¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡£¿®ÍÑ¡¦¶¦ºÑ»ö¶È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇÀ¶È¿¶¶½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¡ÖÇÀ¶¨¤Ï¿®ÍÑ¡¦¶¦ºÑ¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÇÀ¶È¿¶¶½¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¿®ÍÑ¡¦¶¦ºÑ¤ÎÊ¬Î¥¤Ï¡¢ÇÀÎÓÃæ¶â¤Î100Ãû±ß¤ÈÁ´¶¦Ï¢¤Î55Ãû±ß¤Î±¿ÍÑ»ñ¶â¤ò³°»ñ¤Ëº¹¤·½Ð¤¹Î®¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
ÇÀ¶È¤³¤½¤Ï¹ñËÉ¡£¡Ö¿©ÎÁ¤Ï¹ñËÉ¤À¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÀïÁè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊÊ¼ãë¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤¤µÄÏÀ¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿©ÎÁ´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¿©¤ÙÊª¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Í°Ï¤ò³¤¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
