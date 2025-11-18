「子どもには子どもの人生がある」…ドイツ人の母を持つ女性が、残酷な航空機事故で父を亡くして気づいた「家族」との向き合い方

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第87回

『「人生の窮地に立たされた時、会社は冷たい」…親の死でドイツと日本を３往復した女性が痛感した“海外在住会社員”の厳しい現実』より続く。

退職を肯定的に

父親の死がきっかけでユリアさんは会社を辞めましたが、約10年が経った今、「自分の人生を考えたらむしろ良い決断だった」と振り返ります。

独身のユリアさんはフリーランスの翻訳家。人と会う機会も多くありません。つまり「一人の時間」が長いのです。率直に「自分が死ぬことについてどう思う？ 孤独死は怖くない？」と聞いてみると、「もちろんできれば避けたい」と言いつつ冷静な答えが返ってきました。

「私はまだ40代前半だけれど、何十年かしたら高齢者向けの施設に入ると思うし、それについて戸惑いは全くないの。日本では『老後寂しくないように結婚する』みたいな考え方があるけど、違うと思うのよね。だって一緒に住んでいても、人は同じタイミングで死ぬわけではないから。みんな『孤独』は避けられないんじゃないかな。むしろ、何十年も二人一緒にいる状態に慣れると、先立たれた時に余計孤独を感じるのではと思ってる。自分が歳を取って体力的にも精神的にも弱っている時に、『いつでも二人一緒』という状態から突然一人になるのは、相当こたえる気がするな」

子どもには子どもの人生を

ドイツにも日本にも、「自分の老後を考えて子どもを作った」という人は一定数います。そんな話をすると、ユリアさんはきっぱり答えました。

「子どもには子どもの人生があるから、親の望む形で老後に寄り添ったり、死に目に立ち会えるのかは疑問よね。私の父のように、突然、人生を中断されることもあるし。

突然逝ってしまうのは、残された家族が辛すぎる。だから母親には、『万が一のことがあったらどうするの？』と聞くんだけど、ふわふわしているというか、はっきり答えないの。たぶん、そういうことを直視したくないのよね。

だけど私自身は、死ぬ前にある程度準備がしたい。考えてみれば、資産や保険のことを姉に話しているし、既に準備をしているのかも。管につながれてかろうじて生きているのは嫌だから、理想の死に方は老衰かな。普段通り寝て、朝目覚めないという、文字通り『眠るように死ぬ』のが理想。

ただ、うちの父を見ればわかる通り、死に方は思い通りにはならないから、いろいろ言っても仕方ないのかもしれないね。私は一人が好きだけれど、もし重い病気が発覚して死ぬことがわかったら、急に気が変わって、死に際には誰かに手を握っていてほしい、と思うかもしれないし」

「一人で一軒家に住む」

家族を大事にしているユリアさんですが、「家族とはいつも一緒にいなければいけない」とは考えていません。自由を何よりも愛する彼女は20代で日本に一軒家を買い、一人暮らしをしてきました。「一人で一軒家に住む」なんて、自由な発想がなければ絶対にできないこと。と言うよりも、世間や人の目を気にしていたら、なかなかできないことだと思います。誰が言うでもなく、日本では「一軒家は夫婦または家族で住むもの」という暗黙の共通認識があるようです。でもベルリンという自由な雰囲気の街で育ち、大人になってから自分の意思で日本に来たユリアさんは、限りなく自由な発想の持ち主で、「自分の好き・嫌い」「自分の得意・不得意」をとてもよく知っているのです。

