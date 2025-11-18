『ちょっとだけエスパー』、吉田鋼太郎が参戦「高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇お見逃しなく！」
大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話に、吉田鋼太郎が登場。円寂（高畑淳子）の過去にまつわる人物を演じる。
本作は、会社をクビになり人生詰んだどん底サラリーマンの主人公・文太が、再就職した会社で“ちょっとだけエスパー”になり、仲間たちと“世界を救う”!? かもしれない、ジャパニーズ・ヒーロードラマ。主演は大泉洋、脚本は野木亜紀子が担当する。
先週放送された第4話は怒涛の急展開が続き、SNSが騒然となった。なんと、誤ってEカプセルを飲んだ四季（宮崎あおい／※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記）のエスパーが発現。誕生日ケーキのろうそくの火を消そうとした四季が、お祝いしていた文太（大泉）を縁側まで吹き飛ばし、“吹っ飛ばしエスパー”であることが判明した。
ついに明らかになった四季の能力だが、実はこれまでのオープニング映像に登場していた“エスパーエージェントライセンス”の絵文字による伏線が回収される形だった。まだまだ秘密が隠されている可能性もあるオープニング映像や英文についても、ぜひ改めてチェックしてみてほしい。
また、桜介（ディーン・フジオカ）と息子の紫苑（新原泰佑）が急接近。心の中で喜びをかみしめる桜介とは対照的に、紫苑にはどこか不穏な気配が漂う。桜介から受け取った花束を、冷たい表情のままゴミ箱に捨てるというまさかの行動に、視聴者はがく然としたに違いない。さらに、謎の女・久条（向里祐香）が市松（北村匠海）と紫苑にEカプセルを飲ませるという衝撃のラストシーンには、SNSもザワついた。話題沸騰中の本作は、第1〜4話がTVerで見逃し配信中だ。
今夜放送の第5話には吉田鋼太郎が登場する。多数の舞台作品をはじめ、日本のみならず海外でも大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』シリーズや『unknown』など、ドラマや映画で幅広いキャラクターを演じ、人々に愛され続ける名優・吉田が本作で演じるのは、円寂と因縁のある男・結城だ。これまで桜介や半蔵（宇野祥平）ら、文太の仲間たちの重い過去が明らかになってきたが、壮絶な過去をもつのは円寂も同じで、ひとりの男に振り回された人生を歩んできたという。
そんな円寂の人生を大きく揺さぶった男・結城を演じるにあたり、吉田は「待ちに待った初共演できっと何かが起こるに違いないと現場に臨みましたが、やはり高畑さんの放った突然のアドリブに対応できず、まさに役者が違うという感じでした」とコメント。「本当にすごい人です。そしてチャーミングで素敵な方です」と、高畑との共演について語っている。
はたして、円寂が背負ってきた壮絶な過去、そして結城との因縁とは何なのか。吉田が「高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇、お見逃しなく！」と語る今後の展開にも注目したい。
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※吉田鋼太郎のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉田鋼太郎（結城・役）
――本作への出演オファーを受けた際のお気持ちは？
また貴島プロデューサーワールドに呼んでいただきワクワクドキドキでした。
――過去に円寂と関係のある結城を演じられますが、高畑淳子さんとの共演はいかがでしたか？
待ちに待った初共演できっと何かが起こるに違いないと現場に臨みましたが、やはり高畑さんの放った突然のアドリブに対応できず、まさに役者が違うという感じでした。本当に凄い人です。そしてチャーミングで素敵な方です。
――作品にちなみ、もしエスパーになれるとしたら、どんな能力が欲しいですか？
過去のことをウジウジ思い悩む方なので、望んだ過去に戻れるエスパーがいいです。
――今後の見どころや、視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします
高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇、お見逃しなく！
