アメリカと比較して明らかな「訓練不足」だったことが露呈…福島第一原発が直面した、訓練なき”安全神話”の代償

日本とアメリカの差

スタージョンは、ちょうどいま、運転員の訓練が行われている最中なので、よければ案内すると誘ってくれた。テロ対策のために撮影はできないが見学だけなら構わないという。

ミルストン原発の敷地内に、運転員の訓練専用の施設がある。2号機用と3号機用、それぞれ、実際の中央制御室の操作パネルなどを正確に再現したシミュレーターがあるという。訓練の様子を、大きなガラス窓越しに見学できるようになっており、十数名の運転員たちが、真剣な表情で取り組んでいた。

実は、このシミュレーターにも日本とアメリカでは違いがある。アメリカでは、それぞれの原子炉の実際の中央制御室を正確に模擬した専用のシミュレーターを用意し、運転員の訓練を行うことを義務づけている。

きっかけは、1979年に起きたスリーマイルアイランド原発の事故だった。運転員の判断・操作ミスが事故の一因とされているが、その根本的な原因として、実際の中央制御室とは異なるシミュレーターを使って運転員の訓練を行っていたことが問題点として指摘されたためだった。

「慢心」の怖さ

ところが、この教訓は、日本、そして東京電力では生かされていなかった。福島第一原発1号機専用のシミュレーターはなかったのである。1号機の運転員たちが訓練を行っていたのは、主に福島第一原発4号機や、福島第二原発2号機の中央制御室を模したシミュレーターだった。いずれのシミュレーターにも、福島第一原発1号機にしか備えられていないイソコンの操作パネルはない。

INPOの報告書には、「1号機の運転員は、BWR運転訓練センターで、IC〔イソコン〕を含まない異なる設計の4号機を標準にしたシミュレーターを用いて訓練を受けていた」と指摘している。

そのうえで、1号機運転員の訓練は座学とOJT（職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育）に大きく依存して、直流電源を喪失したときの深い知識を身につけることができない訓練内容だったと結論づけている。

東京電力では、実務中に実際にイソコンを動作させる訓練を約40年間行わなかった。実機訓練を行わないのであれば、最低でもそれに代替する教育や訓練を用意すべきだったのではないか。

イソコン操作を疑似体験できる実機を再現したシミュレーターを使った訓練、アメリカでのイソコン実機訓練へ運転員を派遣するなど、できることはあったはずだ。

「日本ではスリーマイルアイランド原発事故、ましてチ(※)ェルノブイリ（※旧ソ連ウクライナのチョルノービリ。以下同じ）原発のような重大事故は決して起きることはない」という安全神話が生まれ、いつしか慢心が生まれていたのではないだろうか。

『原発の非常用冷却装置をめぐる日米の大きな“差”はいかにして生まれたのか…米国がイソコンを「封印」しない理由』へ続く。

