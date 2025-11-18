

顧客の要望に応えてたった1台だけが作られた「SC40」（写真：Ferrari）

【写真】顧客の要望に応えて作られたフェラーリのワンオフモデル「SC40」のデザイン

フェラーリが展開する、ユニークなビジネスを紹介しよう。

「スペシャル・プロジェクト」プログラムといい、世界で1台だけのモデルを顧客の要望に応じて作りあげるものだ。

2025年10月に発表された「SC40」は、やはり「ひとりの顧客のためにデザイン・製造される最もエクスクルーシブ」なモデルだ（プレス向けリリースより）。

「F40」を想起させるシャープなライン

SC40を注文した顧客が、どんなオーダーを出したか。具体的な内容はあきらかにされていないが、フェラーリによれば「F40へのオマージュ」だという。

「F40」は、1987年にフェラーリの40周年を記念して生産されたスーパースポーツ。

カロッツェリア・ピニンファリーナが手がけた個性ゆたかなボディと、キャビン背後にミドシップされたパワフルなエンジンによる高い走行性能で、おおいに話題になり、いまでも高い人気を誇る。



当時478馬力という驚異的なパワーを誇った「F40」（写真：Ferrari）

F40の「F」はフェラーリを意味していたが、SC40の「SC」は、意味が明確にされていない。スペシャルコンセプトという説もある。

「SC40はF40を想起させるシャープで角ばったラインを持ちながらも、柔らかな面のつながりを巧みに融合させた」と説明される。



ディテールに「F40」のモチーフが採用されている「SC40」（写真：Ferrari）

F40を特徴づけていたのは、エモーショナルな抑揚を抑えたボディ面づくり、前進したキャビン、合成樹脂製のリアウインドウ、車体側面のエアインテーク、そしてアーチ型の巨大なリアウイングなど。

SC40も、F40を知っている人が見ると、上記の要素に新しい解釈を加えて採用していると知れるのではないだろうか。

車体側面には、ターボチャージャーを冷却するインタークーラーのためのエアインテークが設けられている。白色の車体に黒色で強調されたインテークは、かなり目を惹く。

「（F40に採用されていた）クラシックなNACAダクトを再解釈したもの」とフェラーリでは説明する。

リアウイング側面には、F40ならぬSC40の文字が浮き彫りされている。「往年の名車（F40のこと）への明確な敬意を示すもの」とはフェラーリの弁だ。



「F40」と同様、リアウイングに車名の刻印が入る（写真：Ferrari）

デザインはF40からの引用といっても、ベースは2022年発表の「296GTB」だけあって、最新の技術による高性能が目指されている。

2.9リッター6気筒エンジンの出力や足まわりなどへの言及はないので、おそらく296GTBと同等の610kWの最高出力と、740Nmの最大トルクで後輪を駆動すると思われる。

つまり、デザインではF40をイメージさせながら、所期の性能をそこなっていない。

F40はV8エンジンをミドシップした後輪駆動。エンジン排気量は3.0リッターに抑えられ、ツインターボ化によって当時としては超ド級の478馬力（352kW）というパワーを誇っていた。

走りの性能と直結する軽量化も、F40における重要な課題だった。フェラーリでは、軽量で高剛性のカーボンファイバーと、カーボンケブラーを大々的に採用。これも話題を呼んだ。



「SC40」のエンジンフードを開けるとカーボンケブラー製のエンジンベイが広がる（写真：Ferrari）

カーボンケブラーは、カーボンファイバーにアラミド繊維を織り込んだ複合素材で、超高性能車やレーシングカーの内装に使用されることもある。

フェラーリのプレス資料を見ると、SC40のためにカーボンケブラーを「再開発」したと書かれている。

実際、SC40を見ると、ステアリングホイール、ダッシュボードの一部、エンジンベイ、ラゲッジコンパートメントなどがカーボンケブラー製だ。

ワンオフのフェラーリはほかにも

「スペシャル・プロジェクト」に分類されるSC40は、オーダーベースで開発されるモデルだが、そうしたモデルを自動車の世界では「ワンオフ」（1台のみ）とも呼んできた。

フェラーリが、ひとりの顧客のために作りあげるスペシャル・プロジェクト。時間をさかのぼっていくと、実はたくさんのモデルがある。

・KC23（2023年／488GT3エボがベース）

・SP48ウニカ（2022年／F8トリブートのV8搭載）

・BR20（2021年／GTC4ルッソがベースの2人乗り）

・P80/C（2019年／488GT3ベースのプロトタイプ）

そもそもフェラーリは、ごく少数のスポーツカーを限られた顧客のために生産してきたメーカー。「量産モデル」とされるF40ですら、10年間に約1300台が作られたのみなのだ。



ワンオフモデルのひとつ「KC23」（写真：Ferrari）

1967年の「ディーノ206GT」が、フェラーリが量産ラインを組んだ最初のクルマと言われているように、1947年の創業以来、基本的には手づくりと呼べるような形でクルマを送り出してきた。

中でもよく知られているのは、1954年の「375MMイングリッド・バーグマン」。映画監督のロベルト・ロッセリーニが妻のために注文したワンオフで、ピニンファリーナがボディを製作した。

当時のアメリカ製SF映画に出てきそうなスタイルの「バーグマン・クーペ」（と呼ばれる）は、スタイリング的にはミッレミリアで活躍したオリジナルの「375MM」の軽快さを殺してしまっている気もするが、それを判断するのは依頼主だ。

オーダーから2年の歳月をかけて

現在のスペシャル・プロジェクトは、顧客の注文を受けるとチェントロ・スティーレ（スタイリングセンター）の専門デザイナーが担当する。

クライアントの希望を聞きながら念入りにデザインを進め、スケールモデルなどを作りながら約2年かけて実現していくそうだ。



「SC40」のデザインスケッチ（写真：Ferrari）

その間、クライアントはフェラーリのチームと綿密な打ち合わせを進めていく。

フェラーリにとって、おそらく最も高価な商品となるスペシャル・プロジェクトは、看板でもある。

それだけに、単にクライアントを満足させて終わるわけにはいかない。フェラーリの“跳ね馬”の刻印を、自信をもって捺せるプロダクトでなくてはならないのだ。

フェラーリには296GTBのほか、「849テスタロッサ」「12チリンドリ」「プロサングエ」「アマルフィ」「ローマスパイダー」といった“量産”モデルに加え、いくつかのラインがある。



「イコナ」シリーズの「デイトナSP3」（写真：Ferrari）

「296スペチアーレ」や「812コンペティツィオーネ」のような「スペシャルシリーズ」に、「モンツァSP1」「モンツァSP2」「デイトナSP3」の「イコナ」シリーズ。

そしてF40の系譜を持つ「F80」のような「スーパーカー」。レースを好む顧客のための「296GT3」が属する、「GTレーシング」もある。

頂点の中の頂点「ワンオフ」の世界

ランボルギーニもこのところ、数台限定の「フューオフ」を手がけて、好評と聞く。

ロールス・ロイスも、「顧客とアルチザン（熟達職人）とのコラボレーション」と銘打ち、「ビスポーク」なるオーダーメイドのサービスをアピール。

さらに「ボートテイル」や「ドロップテイル」の名をもった、「コーチビルド」なる完全オーダーベースのモデルが存在する。数億円どころか数十億円になることもある、頂点の中の頂点だ。



それらのモデルは、手にすることはもちろん、実車を目にすることすら難しいが、クライアントによるブランドの解釈が表れており、それらを見ることも楽しみのひとつ。

SC40を生み出したフェラーリのスペシャル・プロジェクトが、これからどんなクルマを創り出していくのか。おおいに楽しみである。

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）