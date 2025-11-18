本拠地の名称を変更した

アメリカンフットボールリーグ（NFL）のワシントン・コマンダース対マイアミ・ドルフィンズが現地時間11月16日、スペイン1部レアル・マドリードの本拠地スタジアムであるベルナベウで行われた。

スペインでNFLの試合が行われたのはこれが史上初となる。

NFLは今年インターナショナルゲームをブラジルのサンパウロ、アイルランドのダブリン、イングランドのロンドン（3試合）、ドイツのベルリンで開催。そして5か国目となったスペインではマドリードのベルナベウでゲームが行われた。

グローバル展開が加速するNFLにおいてもスペインでの試合開催はこれが史上初。この試合に先立ち、レアルは本拠地スタジアムの名称をサンティアゴ・ベルナベウからベルナベウへと変更したことを発表していた。NFLの公式Xは「ベルナベウは信じられない雰囲気だ」と熱気に溢れた試合開始直前の様子を動画で公開した。

7万8610人もの観客が集まった一戦には、多くのサッカー関係者も駆けつけたようだ。アメリカのスポーツメディア「ブリーチャー・レポート」の公式Xは「フットボールのスターやレジェンドもNFLのマドリード・ゲームに姿を見せた」と投稿。アトレティコ・マドリードのフランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンや、スペイン代表MFコケ、元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン、スペイン代表MFマルコ・アセンシオといったマドリードに縁があるサッカー関係者の来場を伝えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）