FW藤沼拓夢が独走ゴールを決めた

SC相模原は11月16日にJ3リーグ第36節でFC琉球と対戦し、4−1で勝利を収めた。

この試合で28歳のFW藤沼拓夢が60mをドリブルで独走する圧巻のゴラッソを決め、「エグいゴール決めてる」「度肝を抜かされました」など注目を集めている。

相模原は前半の内に2点のリードを奪った。後半早々に1点を返されたが、後半28分に途中出場したばかりのMF前田泰良が決めて再び2点差とした。

そして3−1で迎えた後半36分、自陣でパスを受けた藤沼はすぐに前を向いてドリブルを開始。スピードに乗って1人、2人とDFをかわすと、追いすがるDFも振り切り、一気にゴール前へ。最後はペナルティーエリア右から右足で確実にシュートを流し込み、4点目のゴールを記録した。

クラブが公式Xでこの衝撃ゴールを公開すると、ファンも反応。「拓夢らしいゴール」「やばっ！」「エグいゴール決めてる」「度肝を抜かされました」「やっぱりこのスピードはロマン」「藤沼半端ねぇー！！」「完璧」「エライのかました」と称賛のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）