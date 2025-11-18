選手権の組み合わせが決定した

第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が11月17日に行われ、初戦の対戦カードが決定。

SNSでは「Dブロックが凄まじい」「Aブロックが超激戦の予感」など注目を集めている。

今大会は12月28日に早実（東京B）と徳島県代表（徳島市立 or 徳島北）の開幕戦で幕を開け、1月10日に準決勝、12日に決勝戦が行われる。

ディフェンディングチャンピオンの前橋育英（群馬）は第1シードに入り、準優勝の流通経済大柏（千葉）が第2シードに入った。前橋育英を筆頭にAブロックには強豪校がズラリ。2度の優勝を経験している山梨学院（山梨）や、常連の京都橘（京都）に加え、高校年代の最高峰とも言われる高円宮杯プレミアリーグに参戦している帝京長岡（新潟）、昌平（埼玉）などが入った。

流通経済大柏が入ったDブロックも激戦区の予感がする。4度の優勝を経験している青森山田（青森）、インターハイ準優勝で近年好成績を残している大津（熊本）など優勝候補と言われる強豪校が名を連ねた。日本代表MF佐野海舟、航大の出身校でもある米子北（鳥取）も入り、初戦で流通経済大柏と対戦する注目カードになった。

トーナメントが決定するとSNSでは、「Dブロックが凄まじい」「Aブロックが超激戦の予感」「Dブロックは地獄だな」「前橋育英は特に楽しみ」「好カード多いな」「米子北vs流経大柏マジか」「待ち遠しい限りです」「年末年始楽しみです」「開幕が楽しみ」などコメントが寄せられ、12月28日に開幕戦を迎える冬の風物詩に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）