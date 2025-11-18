日本は「太平洋戦争」をいかに戦ったのか…データが明かす「何もかも使い果たした」実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

日本は如何に戦ったか

形あるものは使い果たす

とにかく日本はがむしゃらに戦った。勝つためには、全てを犠牲にした。そして形あるものは、何もかも使い果たした。

軍は本土決戦用に、旧式の練習機もかき集めて何とか約1万機の飛行機を用意していた。対米戦が始まった昭和16（1941）年以降、6万6000機を生産したので、85％を失ったことになる。ところが、これを飛ばす燃料が尽きていた。

昭和16年12月8日の開戦時、日本には4300万バレルの石油があった。しかし終戦時に残っていたのは、300万バレルに過ぎない。石油の月間消費量は、開戦前の昭和15年に250万バレル、昭和20年にはそれが150万バレルに落ちていた。いずれにしても、終戦時の残量では1〜2ヵ月しか持たない。

ちなみに現在の日本の石油消費量は、1日で250万〜300万バレルだ。

そもそも昭和20年に入ると、燃料節約のために訓練飛行は原則中止となり、それでも訓練を行う場合にはアルコール混用率80％の燃料が使われた。さらに生産された飛行機は、やはり燃料節約で試運転もそこそこに軍に引き渡された。本土決戦用の1万機には、こうした飛行機が含まれている。

商船の保有量は開戦時に600万トンで、戦争中に330万トンを建造した。しかし米軍の攻撃で860万トンを失い、終戦時に運航可能なものは70万トンに減っていた。ここでも石油節約のため、多くが機関を石炭用ボイラーに取り換えた。ただし近海には機雷や敵潜水艦がたむろしており、海軍艦艇ですら満足に航行できなかった。

タンカー不足で、南方の石油を日本に送ることができない。そこで海軍は、艀型の石油タンクを商船に曳航させようと考えた。鉄製のほか、造船設備がない南方油田地帯では、現地で採れる天然ゴムで曳航用タンクを試作した。これは鉄の節約にもなる。鉄不足のため、内地ではコンクリート製の艀型タンクを作ってみた。ところが艀を曳航すると操船が難しい。速度も大きく低下して敵潜水艦の格好の標的となることから、結局使い物にならない。

挙句は松の切り株から作る松根油に期待が寄せられる。昭和20年度中に200万バレルの採油を計画するが、終戦までの生産量は26万バレルがやっとだった。

今から思うと滑稽であるが、当の本人たちは大まじめだった。

食料も似たようなものだ。戦前から日本はコメの消費量の4分の1を台湾・朝鮮からの移入に頼っていた。商船が激減して移入が途絶えたところに、徴兵による農業労働力の減少が重なる。昭和16年には920万トンあったコメの生産量は、昭和20年には660万トンに減った。コメの在庫も120万トンから13万トンとなった。

当然のことながら摂取カロリーも、同じ期間に1日当たり2105キロカロリーから1793キロカロリーに落ちる。厚生省が昭和16年に示した日本人の標準摂取熱量は2400キロカロリーだったが、それには遠く及ばない。日本人は腹が減った状態で対米戦に臨み、さらに腹が減っても戦い続けた。

つづく「軍が戦闘行動を停止しても、銀行員たちの戦争は終わらなかった理由」では、銃声が止んでも財政・金融を預かる者たちには「バランスシートの清算」という大仕事が待っていた実態に迫る。

