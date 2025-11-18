軍が戦闘行動を停止しても、銀行員たちの戦争は終わらなかった理由

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

急速に膨らむバランスシート

「無いないづくし」の戦争末期にあって、形ないものが急速に膨らんでいた。日本自身と日本銀行や特殊銀行のバランスシートだ。

日本はドイツ、イタリアと同盟関係にはあったが、地球のほぼ反対側にある両国に物理的な支援は期待できない。おまけに独伊はソ連とも戦争中だ。日本は太平洋を挟んだ米国と、単独で戦うしかない。

経済力で大きな差がある相手との戦争だ。ここで言う経済力は、大きくストックとフローに分けられる。ストックは、その国が持っている資源だ。米国は土を掘れば石油や鉄鉱石がある。ところが日本にはそれがない。

もう一方のフローとは、経済活動で生み出される付加価値だ。これを集計したものがGDPとなる。

いくら天然資源に恵まれていても、生産活動を行わなければGDPはゼロだ。ただし資源が無くても、それを輸入して生産活動に提供すれば付加価値（GDP）は生まれる。日本はこの例だ。もちろん、資源が豊富にある国が生産活動を行うと強い。米国はこれに当たる。

長期総力戦では資源があろうがなかろうが、とにかく付加価値の生産（フロー）を増やさないといけない。生産された付加価値のうち、国民生活の維持や資源の輸入に消費された残りが、戦争遂行に使われる。

財政・金融の視点で見ると、金融を緩和して付加価値の生産量を増やす。戦時増税や軍事国債の発行でそれを吸収して武器を生産、軍需品を調達して軍を動かす。こうして国や金融機関のバランスシートが膨らむことになる。

臨時軍事費特別会計の支払済金額と戦争関連の国債発行残高、そして主な特殊銀行の主要勘定を表1-2に示す。ものの見事に、それぞれ数倍から挙句には80倍近くにまで増えている。

日本は戦争で形あるものを使い果たした。しかし国破れてバランスシートが残った。それどころか、戦争が終わって軍が戦闘行動を停止しても、バランスシートは放っておくとブレーキが壊れた機関車のように暴走し増え続ける。銃声が止んでも、財政・金融を預かる者たちには「バランスシートの清算」という大仕事が待っていた。まして外地では、連合国軍による接収や職員・その家族の引き揚げという難題を抱えていた。

それぞれのバランスシートは、どのような過程を経て昭和20（1945）年8月15日を迎えたのか。時計の針を、1年ほど巻き戻してみよう。

