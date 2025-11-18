お気に入りの音楽を聴くことで、認知症を予防できる可能性があるという。オーストラリアのモナシュ大学の研究チームが、７０歳以上の成人１万８００人以上を追跡調査したところ、定期的に音楽を聴く人はほとんど聴かない人に比べて認知症発症のリスクが３９％低いことが判明した。



更に楽器演奏もリスクを３５％低下させ、両方の習慣を組み合わせることでリスクが３分の１減少する結果となった。



そして頻繁に音楽を聴く人々は認知症発症率が低いだけでなく、記憶力や認知機能全般のテストでも優れた成績を示したことが明らかになった。



同研究を指導したジョアン・ライアン教授はこう話す。「脳の老化が単に年齢や遺伝に基づくものではなく、個人の環境や生活習慣の選択に影響を受け得ることを示唆しています。我々の研究は、音楽を聴く、演奏するといった生活習慣に基づく介入が認知機能の健康を促進し得ることを示唆しています」



現在、認知症に根本的な治療法がない中、こうした手軽な生活習慣の変更が、発症を遅らせたり、さらには予防したりする上で重要な役割を果たし得る研究者らは述べている。



（よろず～ニュース編集部）