米国が、テロ組織の背後にベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領がいると名指しした。ドナルド・トランプ大統領の就任以降高まってきた米国とベネズエラの対立は、さらに極限へ向かっている。

マルコ・ルビオ国務長官は16日（現地時間）に出した声明で、「米国務省は『カルテル・デ・ロス・ソレス』を11月24日付で外国テロ組織に指定する」と発表し、「ベネズエラを拠点とするこの『ソレス・カルテル』は、マドゥロ氏とその政権の高位幹部らが率いている」と述べた。ソレス・カルテルが外国テロ組織に指定されることで、アルカイダやイスラム国（IS）に準じた対応が可能となった。これらの組織への支援行為は犯罪として扱われるだけでなく、軍事攻撃にも発展し得る。

トランプ政権の今回の措置については、ベネズエラへの軍事行動を正当化する狙いがあるとの見方が出ている。トランプ政権はこれまで、中南米の麻薬カルテルを「非国家武装組織」と位置づけ、カルテルに関与しているとみられる船舶を撃沈してきた。しかし、これは国際法違反だという批判が続いた。西側メディアの間では、「ソレス・カルテル自体が存在するのか疑問だ」とする懐疑論も出ている。

世界最大規模の空母「ジェラルド・R・フォード」も同日、ベネズエラ北方のカリブ海に進入した。米軍はカリブ海に、駆逐艦、攻撃型原子力潜水艦、戦闘機などを含め、約2万人規模の兵力を集結させている。これは1989年の米国によるパナマ侵攻以来の最大規模となる。空母打撃群が投入されたことで、ベネズエラ領内への攻撃まで可能な態勢となった。米国は麻薬運搬船とみられる船舶に対する空爆も繰り返し、現在までに少なくとも83人が死亡したと推定されている。

トランプ大統領は麻薬撲滅を掲げているが、真の狙いは別にあるという観測もある。CNNは「マドゥロ氏を排除すれば、歴代米政権が成し得なかった成果をトランプ大統領が得ることになる」とし、「（米国に親和的な）新たなベネズエラ指導者を立てれば、麻薬や移民問題で協力でき、石油取引も可能になる」と指摘した。

また、トランプ政権内部の権力争いが、ベネズエラへの強硬対応を後押ししているとの分析もある。英紙ガーディアンは、「実務的アプローチを主張したベネズエラ特使のリチャード・グレネル氏を退け、ルビオ国務長官が主導権を握った」と報じた。マドゥロ大統領が米国の介入を阻むために石油取引などを提案したものの、ルビオ長官が強硬姿勢を崩さなかったという。

ガーディアンはさらに、「キューバ移民家庭にルーツを持つルビオ氏は、長年マドゥロ政権を批判してきた」とし、「ベネズエラへの強硬姿勢は、キューバ系有権者の票の獲得にもつながる」と分析した。J.D. バンス副大統領とピート・ヘグセス国防長官は、軍事介入には懐疑的だとCNNは伝えた。

ただしトランプ大統領は同日、「マドゥロ氏と対話することは可能だ。彼らは（我々と）話し合いたがっている」と述べ、外交的解決の余地を残した。次の段階の措置を「ある程度決心した」と語った14日の発言と比べ、やや柔らかい表現となった。マドゥロ大統領も同日、ティックトック（TikTok）に、自身の支持者たちとともにジョン・レノンの『イマジン」（Imagine）』を歌う動画を投稿した。『イマジン』は平和と人類愛をテーマにした曲だ。マドゥロ大統領はこの場で、「カリブ海と南米で戦争が起きてはならないという点を、米国民に訴える」と語った。