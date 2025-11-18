Å·ºÍÅ¯³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö»¦¿Í¤Ï°¡×¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁ¤¹¤éÀäÂÐ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸ý¹¯É×¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖWE¥¿¡¼¥ó¡×¢¨¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¤¯À¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¸ý¶µ¼ø¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½Ð¸ý¶µ¼ø¤È¡¢¥É¥¤¥Ä»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Å¯³ØÀµ¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¶µ¼ø¤È¤Î¸òÎ®¡¢Æó¿Í¤ÎÅ¯³ØÅªÎ©¾ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤¬ÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐÃÌËÜ¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÅ¯³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¡¿·Æ»ÆÁ¼ÂºßÏÀ¤ÈWE¥¿¡¼¥ó¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î ¡È¤ï¤ì¤ï¤ì¡É¤¬ÀäË¾¤Î»þÂå¤ò¤è¤êÁ±¤¯À¸¤¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨WE¥¿¡¼¥ó¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¾¤Î¿Í¤ä¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¶µ¼ø¤Î¼çÄ¥¡£¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñ1¾Ï¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
Æó¿Í¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½¡½¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¦°Ê²¼Æ±¡ËÅ¯³ØÅª¤ÊÎ©¾ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤Î¤³¤È¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¸ý¹¯É×¶µ¼ø¡Ê°Ê²¼½Ð¸ý¡Ë¡¡ºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î½é¤á¡¢2·î¤Ç¤·¤¿¤Í¡©
¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¶µ¼ø¡Ê°Ê²¼¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð¸ý2023Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÍ¤Ï¡¢NTT¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖµþÅÔÅ¯³Ø¸¦µæ½ê¡ÊKIP¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¸¦µæµ¡´Ø¤ÎÀßÎ©¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏNTT¤ÎÂ¾¤ËÆüÎ©À½ºî½ê¡¢ÇîÊóÆ²¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Íý»ö²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ½ê¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ëËÍ¤ÈNTT¤Îß·ÅÄ½ã²ñÄ¹¤Ç¡¢³¤³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÎThe New Institute¡ÊTNI¡Ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥óÂç³Ø¤Ç¤â¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢Å¯³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¥Ë¡¼¥º¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶È³¦¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¡¢NGO¤äNPO¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Å¯³ØÅª¤ÊÃÎ¡¢Å¯³Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ò²þ¤á¤ÆÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£KIP¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤Î°ì¤Ä¤Î¸½¤ì¤À¤È¤â¤ß¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¡¢¤¼¤Ò¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡»ä¤Ï¡¢¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤ÎWE¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥Ä¥ô¥£¥Ã¥¿¡¼»á¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤ÎÌ¤Íè¤ä¡¢¿Í´Ö¤ÎÈóÊª¼ÁÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥óÂç³Ø¤ÈÂçºåÂç³Ø¤Ï¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÏÉÑÈË¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¤¬»ä¤Ë¡Ö¥ä¥¹¥ª¡¦¥Ç¥°¥Á¤òÆÉ¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤ÎÏÀ¹Í¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤¬¡ÖWE¥¿¡¼¥ó¡×¤Î¹½ÁÛ¤ËÃå¼ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎÉ¤¤¶öÁ³¤¬2¿Í¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿
½Ð¸ý2016Ç¯¤Î12·î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦8Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¡¢Æ»¸µ¤Î¼«¸Ê´Ñ¤È¡¢À¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¤Î¸å´ü¤Î¼«¸ÊÏÀ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢WE¥¿¡¼¥ó¹½ÁÛ¤Î½ÅÍ×¤ÊÃåÁÛ¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤¬¥Ü¥ó¤ËÍè¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢Í¼¿©¤ò¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤¬¥Ü¥ó¤ËÍè¤é¤ì¤ëÆü¡¢»ä¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²Ê³ØÂç¿Ã¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥ó¤òÎ¥¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¿Ã¤¬¤½¤ÎÌë¤ËµÞî±ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¡¢Í½Äê¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ï¥Ü¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð¸ý¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¶öÁ³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¹¬±¿¤Ê¶öÁ³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤¬¤¤¤«¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¯³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î²¿¤«¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µ¯¤¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬µ¯¤¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÊú¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢WE¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤Ï¡¢AI¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ³ÐÇ½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤âÆ»ÆÁÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò¤â¤Á¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢WE¥¿¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºÇ¤âÀâÆÀÅª¤Ê·Á¤ÇÂÎ·ÏÎ©¤Æ¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍÂ¿ÁØÀ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡ÖWE¥¿¡¼¥ó¡×
½Ð¸ý¡¡ËÍ¤â¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÎÆ»ÆÁ¼ÂºßÏÀ¤Î¹Í¤¨¤Ë¤ÏÂçÊÑ»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ»ÆÁ¤Î¼ÂºßÀ¤ÏWE¥¿¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»²¾È¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍÂ¿ÁØÀ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëWE¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼çÄ¥¤òÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¤Ê¤¤¤·¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È¤Ï¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¥ï¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¼¥à¤Î¿Í´Ö´Ñ¡¦À¤³¦´Ñ¡¦¼Ò²ñ´Ñ¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢WE¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÁêÂÐ¼çµÁ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁêÂÐ¼çµÁ¤È¤Îº¹°Û²½¤ò¿Þ¤ëºÝ¤Ë¡¢Æ»ÆÁÅª¼ÂºßÏÀ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¦¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤¬WE¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤Ë¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÁ±¤¤¤ï¤¿¤·¡Êµ¡Ë¡×¤â¡Ö°¤¤¤ï¤¿¤·¡Êµ¡Ë¡×¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁ±¤¤WE¡×¤â¡Ö°¤¤WE¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤¬Á±¤¤WE¤Ç¡¢²¿¤¬°¤¤WE¤«¤ò¸«Äê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
WE¥¿¡¼¥ó¤ÏWE¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ê¤Ë¡ÖWE¤ÎÁ±¤µ¡×¤È¡ÖWE¤Î°¤µ¡×¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£WE¥¿¡¼¥ó¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¡¢¡ÖWE¥¿¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄêµÁ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡ÖÈóWE¥¿¡¼¥Ê¡¼¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤ì¤é¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
WE¥¿¡¼¥ó¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀþ¡×
½Ð¸ý¡¡Èà¤é¤¬¡ÖWE¡×¤Î¡ÖÁ±¤·°¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Î¸À¤¦¡ÖÁ±°¡×¤¬WE¥¿¡¼¥ó¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÁ±°¡×¤È¥º¥ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢WE¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁ±¤¤WE¡×¡Ö°¤¤WE¡×¤ÎÄêµÁ¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Á¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·WE¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀþ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖWE¡×¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡ÖWE¡×¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡Ö°¤¤WE¡×¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÖWE¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼«¸ÊÇË²õ¤·¡¢¼«¸Ê²òÂÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖWE¡×¡¢¡ÖWE¡×¤òÌµ²½¤·¥¼¥í²½¤¹¤ë¡ÖWE¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥¼¥íWE¡×¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÁêÂÐ¼çµÁ¤ÈWE¥¿¡¼¥ó¤È¤ò²è¤¹¤ë°ìÀþ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖWE¡×¤È¤Ï¶¦Æ±¤Î¿ÈÂÎ¹Ô°Ù¤Î¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¼¥íWE¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ò¼«¸ÊÈÝÄê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢WE¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¸Â¸¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¼«Á³´Ä¶¤òÇË²õ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢WE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ä¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµñÀä¤¹¤ë¹Ô°Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢WE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÈÝÄê¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¼«ÂÎ¤òËõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤ò¡Ö¶î½ü¡×¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¡ÖWE¤ò¥¼¥í²½¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¾ùÊâ¤Ê¤¶ØÂ§¡×¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡ÖÈÝÄêÅª¤ÊÆ»ÆÁÅª»ö¼Â¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÎÆ»ÆÁÅª»ö¼Â¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¤ÎÆ»ÆÁÅª»ö¼Â¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ»ÆÁÅª»ö¼Â¡½Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï½õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¤Ï¤¤¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Æ»ÆÁÅª»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÅ®¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌÀÇò¤Ç¶ËÃ¼¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÆ»ÆÁÅªÄ¾´Ñ¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ÊÌäÂê¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÌäÂê¤òº®Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¯³Ø¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ü¥´¥·¥¢¥ó¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎÑÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃ±¤ËÊ¸²½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤Æ»ÆÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È¤¤Î»È¤¤Êý¤ä¤ªÃãÏÒ¤Î»ý¤ÁÊý¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¶¦Æ±ÂÎ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î»ä¤¬¤¦¤Þ¤¯È¤¤ò»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÈóÆ»ÆÁÅª¤À¤ÈÀÕ¤á¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¸²½¶¦Æ±ÂÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢ºîË¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ»ÆÁÅª¤ÊÎ©¾ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¸²½Åª¤Ê´·½¬¤òÆ»ÆÁÅª¤Ê¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ê¸²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤ÊÆ»ÆÁÅª»ö¼Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤Î±Ø¤ÇÃ¯¤«¤¬¼Ö°Ø»Ò¤Î¿Í¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¤³¤³¤ÇWE¥¿¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌÀÇò¤ÊÆ»ÆÁÅª»öÎã¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÁ±¤¤¤³¤È¡×¤ä¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë°¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤«¡£
WE¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×ÁÇ´Ö¤ÎÄ´ÏÂ¤äÉÔÄ´ÏÂ¡¢ÇÛÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³µÇ°Åª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Î¼Ö°Ø»Ò¤ÎÎã¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀÈ¼åÀ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎÀ½Â¤¼Ô¡¢¾ã³²¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¡¢Ìµ¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WE¥¿¡¼¥ó¤Î»ëÅÀ¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤É¤ÎÇÛÃÖ¤¬¡ÖÁ±¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤¬¡Ö°¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯WE¡½¡½¸½¼Â¤ÎWE¤â¡¢²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤ÎWE¤â¡¢¥¼¥íWE¤â¡¢ºÇÂç¸Â°ÂÄê¤·¤¿WE¤â¡½¡½¡¢¤¹¤Ù¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËWE¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂºßÏÀ¼Ô¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÆ»ÆÁ¼ÂºßÏÀ¤È¥ä¥¹¥ª¤µ¤ó¤ÎWE¥¿¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ»ÆÁÅª¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ±¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¡ÖÃæÎ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î»öÎã¤¬ÉáÊ×Åª¤ÊÆ»ÆÁ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬Ã±¤Ê¤ëÊ¸²½Åª¤Ê´·½¬¤Ê¤Î¤«¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢WE¥¿¡¼¥ó¤ò³µÇ°Åª¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÁõÈ÷¤·¤¿AI¤Ë¡¢WE¥Þ¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤é¤»¤ì¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤Î¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅªÎÑÍý
½Ð¸ý¡¡¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤Î¡Ö¶ñÂÎÅªÎÑÍý¡ÊConcrete Ethics¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¡¢Èó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£WE¤Ï¾ï¤ËÆÃÄê¤Î¡Ö¾õ¶·¡×¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿WE¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£WE¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¹½Â¤¤äÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃê¾ÝÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎWE¤Ï¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¡¢·ÐºÑÅª¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ»ÆÁÅªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄê¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤ò¤Ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½Ð¸ý¡¡³µÇ°Åª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶Â§¡×¤È¡ÖÅ¬ÍÑ¡×¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»×¹Í¾å¤ÎÀ°Íý¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¶èÊÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾å¤Ë¤¢¤ë¸¶Â§¤«¤é²¼¤Ë¤¢¤ëÅ¬ÍÑ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦°ìÊýÅª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤ÏËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢¸¶Â§¤ÈÅ¬ÍÑ¤Î´Ö¤ÎÁê¸ßÅª¡¢ÁÐÊý¸þÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬Ä¹Ç¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¿ÎÑÍý´Ñ¡¢¸¶Â§¤ÈÅ¬ÍÑ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ÈÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÊ×Åª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³µÇ°Åª¤ÊÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¶ñ¤Ï¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤ÇÌä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢µ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤Á°Äó¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶Â§¤ÈÅ¬ÍÑ¤Î´Ø·¸¤Ï¾ï¤ËÁÐÊý¸þÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¶ñÂÎÅªÎÑÍý¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÎÑÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¤òÄê¼°²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ¬Â§¤¬Ãê¾ÝÅª¤¹¤®¤¿¤ê¡¢ÉáÊ×Åª¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤òÎã¤Ë
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¡¸ÅÅµÅª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ùÍø¼çµÁ¡×¤Î¼çÄ¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬Á±¤¤¤³¤È¡×¤È¿®¤¸¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¤Û¤É¤Î¼Ö°Ø»Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤â¤·¼Ö°Ø»Ò¤Î¿Í°Ê³°¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤òÆÍ¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È²¾Äê¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤Ï¡ÖÆÍ¤Íî¤È¤»¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¬Ê¡¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾õ¶·¤¬¸½¤ì¡¢¸¶Â§¤Î½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¤Î¡ÖÄê¸ÀÌ¿Ë¡¡×¤Î¼çÄ¥¡¢¡ÖÆò¤Î¿Í³Ê¤äÂ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î¿Í³Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´ÖÀ¤ò¡¢¾ï¤ËÆ±»þ¤ËÌÜÅª¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢·è¤·¤ÆÃ±¤Ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¤ß°·¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯²¼¤Î³Ø¹»ÊÄº¿¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤ÇÌÜÅª¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Äê¸ÀÌ¿Ë¡¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²«¶âÎ§¡×¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂ¾¿Í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Â¾¿Í¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁÐÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡ÖÃæ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¶Â§¡×¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï²Ê³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë²¾Àâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»¦¿Í¤Ï¾ï¤Ë°¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀïÁè¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¨¤ò»¦¤¹¤³¤È¤¬Æ»ÆÁÅª¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö»¦¤¹¤³¤È¤Ï°¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅªÎÑÍý¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶ñÂÎÅªÎÑÍý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±°ì¤Î¡ÖÀïÁèÎÑÍý¡×¤µ¤¨Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾õ¶·¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹Á°¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾õ¶·¤Î¸½¼Â¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³«¤«¤ì¤¿»ÑÀª¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼ÈãÈ½¤ä¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸¶Â§¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡ÖÃæ¥ì¥Ù¥ë¤Î°ìÈÌ²½¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤È¤Î±ýÉü¤ÎÃæ¤ÇÆ³¤½Ð¤µ¤ì¡¢½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Å·ºÍÅ¯³Ø¼Ô¤¬¡ÖÆ»ÆÁ¼ÂºßÏÀ¼Ô¡×¤Ë¿Ê²½¡ÄÈà¤¬¡ÖÌ¼¤ÎÃÂÀ¸¡×¤ÇÄ¾´¶¤·¤¿¡ÖÀ¸Ì¿¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
