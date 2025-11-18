天才哲学者が「道徳実在論者」に進化…彼が「娘の誕生」で直感した「生命の決定的な違い」

光文社新書では、出口康夫教授が提唱する「WEターン」※のアイデアを広く世に伝えることを目的として、出口教授に継続的なインタビューを行っています。その中で、出口教授と、ドイツ史上最年少哲学正教授になった天才として名高いマルクス・ガブリエル教授との交流、二人の哲学的立場が非常に近いこと、そして二人が対話を深める場を望んでいるというお話を伺いました。

そこから実現したお二人の対談本『これからの社会のために哲学ができること 新道徳実在論とWEターン』（光文社新書）より、ふつうの “われわれ”が絶望の時代をより善く生きる助けとなる考え方を紹介します。

※WEターン：すべての行為は単独ではできず、「わたし」を取り巻く他の人やものによって支えられているという出口教授の主張。詳細は本書1章をお読みください

トランプ政権と娘の誕生

――編集者 出口先生がWEターンの着想を得たきっかけの一つは、ドナルド・トランプ氏が大統領になったことだと伺いました。

マルクス・ガブリエル教授 それは興味深い。トランプ氏が登場した時代だからこそ。おもしろい。

出口康夫教授 はい、WEターンの考えを練り上げるにあたって、幸か不幸か、トランプ氏の政策が大いに参考になったことは確かです。トランプ氏が掲げていた政策の一つに、メキシコ国境に壁を建設するというものがありました。これは、WEターンの観点から見ると、最も明白かつ典型的な「悪いWE」の現れです。

「悪いWE」にはいくつかのパターンがありますが、その一つは、境界線を明確化し強化して、「われわれ」と「彼ら」を区別し、「彼ら」を「奴ら」として排除しようとするWEです。これはWEターンが目指す方向とは真逆です。トランプ氏の政策は、まさに「悪いWE」の典型例として僕の目に映ったのです。

――編集者 マルクスさんはいかがですか？ 「新道徳実在論」を提唱される、そもそものきっかけは何だったのでしょうか。

ガブリエル まず、私が道徳実在論者となり、ビジネスの世界に関心を持つようになった最初の大きなきっかけは、長女の誕生でした。ちなみに、ドイツでは父親が出産に立ち会うのが一般的ですが、日本ではどうですか？

出口 最近は日本でも、父親が立ち会う出産が増えているようですね。

子どもはただの動物ではない

ガブリエル それはいいことですね。私も娘が生まれた瞬間に立ち会い、その子を見たとき、「これはただの動物ではない」と直感しました。

それ以前は、正直なところ、生まれてくる子どもも動物の一種だろうと考えていました。当時、私たちは小さくてかわいい犬を飼っていて、子どものいる友人には「もし自分の子どもが生まれても、この犬と同じように愛するのは難しそうだな」などと言っていたのです。友人は笑って「子どもを持てば、すぐに犬のことなんて忘れるよ」と言いました。

まさにその通りでした。娘を見た瞬間、本当に犬のことは意識から消えました。本当に一瞬にして、私の意識が変わったんです。生物学的なものかもしれないその変化が、深い気づきをもたらしました。

もちろん、妻は出産前から娘とコミュニケーションをとっていたので、私よりも早く娘が「人間」であることを認識していたでしょう。この経験が何を意味するのか、深く考えさせられました。

そして、二つ目の衝撃的な出来事がありました。長女の誕生から数週間後、私は出張でリオデジャネイロを訪れました。リオは危険な側面もある都市です。私は以前からよくブラジルに行っていて、それまで特に危険な目に遭ったことはありませんでした。

しかし、そのとき、アートディーラーたちと一緒にいたリオの美しい建物の中で、ふと「もしいま、自分が死んだらどうなるだろう？」と考えたのです。建物の外に出た瞬間に、誰かにナイフで刺されたりしたら、と。そしてすぐに、こう考えました。「そんなことは絶対に起こってはならない。私には守るべき子どもがいるのだから」。

モラル・コール：内なる道徳の呼びかけ

ガブリエル それ以前の私は、自分の死に対して、比較的淡々としていました。しかし、その瞬間、自分は「誰かのために」生きていることを痛感したのです。もちろん、それまでの自分の研究や活動も続いていくけれど、そこに「他者のために生きる」という新たな責任の層（レイヤー）が加わった。

これが、私にとって完全な「モラル・コール（Moral Call：内なる道徳の呼びかけ）」でした。この経験は価値を伴うものであり、私の意識を変えました。以前からニヒリストではありませんでしたが、この倫理的な経験が、私を確固たる道徳実在論者にしたのです。

そして、2019年頃、第1次トランプ政権やブレグジットといった出来事が起こっていた時期に、ビジネスの世界に深く関わるようになりました。哲学者はしばしば、自分たちが社会の現実から遠い場所にいると考えがちで「外の世界は悪いものだ」とみなす傾向があります。

しかし、それは一種の境界思考であり、「悪いWE」です。自分たちだけが神聖な知を守る者であるかのような考えは、危険な幻想です。

私の所属するボン大学では、本格的な学際的研究が盛んに行われています。また、かつて国の首都であったこの街は、商業面でも活気があります。オックスフォードなどと比較すると、学界以外のさまざまな分野の人々と接触する機会が多くありました。その中で、「社会の現実とどう向き合うべきか？」という問いが浮上してきたのです。

「倫理資本主義」は、こうした政治的危機に対する応答でもあります。もし古い左派的な考えが正しく、資本が政治を支配しているならば、資本は政治よりも強力なはずです。だとすれば、政治だけでは必要な社会変革を推進できません。ビジネスがその役割を担うべきではないか、と考えたのです。

子どもへの思いはレイヤーが異なる

ガブリエル これは左派的な前提を受け入れつつも、単純な資本主義批判ではありません。なぜなら、現代社会では誰もが何らかの形で企業と関わっており、大学でさえ教育という価値を生産する、ある種の「企業」だからです。京都大学も、公的な機関ではありますが、雇用契約があり、教育サービスを提供する組織です。また、多くの私立大学は言うまでもなく、知識や教育を提供するビジネスの側面を持っています。

「では、良い社会変革はどこで起こり得るのか？」と考えたとき、私は、新たに芽生えた道徳的意識と、大学以外の社会に対する敬意を結びつけました。大学が社会の他の部分から孤立している状態は、根本的に間違っているのではないか、と。ヤスオさんも同意されると思います。

出口 はい、完全に同意します。それもまた「悪いWE」の一例ですね。

ガブリエル ええ、別の「悪いWE」の例です。

――編集者 私も初めての子どもを妊娠したときに、マルクスさんとまったく同じ経験をしました。それ以前は、自分の飼っている犬と見知らぬ子どもが同時に危険にさらされて、どちらか一方しか助けられない場合には、自分の犬を助けるだろうと思っていました。

しかし、妊娠してからは、迷わず子どもを助けると確信しました。もちろん、犬はかわいいし、大切なことに変わりはないのですが、人間の子どもへの思いや義務とはレイヤーが異なるということがわかったのです。

マルクスさんはこれを「モラル・コール」と表現されましたが、この呼びかけは生物学や遺伝子に基づいているとお考えですか？

ガブリエル はい、人間の生物学的な基盤が、私たちの道徳的判断に重要な役割を果たしていると思います。だからこそ、私たちは即座に「殺すことは悪いことだ」、特に「人間を殺すことは悪いことだ」と考えるのです。蚊を殺すのは簡単ですが、人間を殺すのは非常に難しい。それは、私たちの生物学的な本能に関係しているでしょう。

重要なのは思考の範囲を広げていくこと

ガブリエル もちろん、倫理は生物学だけに還元されるものではありません。私たちは思考を拡張する必要があります。だからこそ、私の思考実験では、常に次のレイヤーを追加するのです。もし犬が溺れていたら、助けるべきです。

無害なヘビが溺れていたら、それも助けるべきです。無害な蚊が溺れていたら、それさえも助けるべきです。これが「拡張」の考え方です。私たちは「WE」の範囲を広げていきますが、その出発点は人間であり、私たちの生物学的な基盤にあることが多いのです。

生物学から出発すること自体に問題はありません。重要なのは、そこにとどまらず、思考の範囲を広げていくことです。これは「種差別」とは異なります。

出口 その通りです。WEターンはすべてのWEのメンバーの平等性を標榜する一方、メンバーの間に「年輪構造」を設定し、それらに対する権利や道徳的配慮に関する「程度の違い」も容認します。人間の子どもと人間以外の動物に対する対応の違いは、この枠内で十分、正当化可能です。

問題は、このような平等主義と差異化の「両刀使い」をきちんと原理的に両立させうるかどうかです。WEターンは、このような両立の原理を提供できる一つのシステムだと言えます。

「より大きなWE」が「より善いWE」

出口 またWEターンの倫理では、WEのメンバーが拡張されれば拡張されるほど、WEはより善くなるというテーゼも主張されます。「より大きなWE」が「より善いWE」なのです。より多くのエージェント、より多様なエージェントを含んだWEの方が、そうでないWEに比べて「より善いWE」だとされるのです。

ガブリエル そして、実際にWEを拡張すればするほど、より多くの変化が生じます。ヤスオさんがおっしゃるように、すべての拡張はWEの構造を変えます。そして、その変化したWEが「善いWE」であることを確認する必要があります。新しいエージェントが加わることで、バランスを再調整する必要があるからです。

現代史を振り返れば、このプロセスが見て取れます。グローバリゼーションの善い側面は、さまざまな形で安定したWEが達成されてきたことです。もちろん、植民地時代の過ちなどもありましたし、常に順調だったわけではありません。

しかし、今日私たちが手にしている国際法のようなものは、まさにWEの拡張の結果です。

「ヨーロッパ人が他の人々に自分たちの価値観を押しつけただけだ」という見方は、単純化しすぎた幻想だと思います。世界はもっと複雑で多層的です。日本はその複雑さを示す好例ですが、基本的にはどの地域も多層的です。

ヨーロッパ人が世界中に行ってすべてを破壊した、というストーリーは、今なお世界中に数百万人の先住民族が存在するという事実を見落としています。多くの悲劇がありましたが、人類全体へのWEの巨大な拡張は、善いWEと悪いWEの層を通過しながら進んできたのです。

