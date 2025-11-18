【ガンディーの慧眼】仲間から「狂気の沙汰だ」と批判されても信じ抜いた“一握りの塩”の凄まじい力

インド独立というビジョンに

つながった「塩の行進」

マハトマ・ガンディー（1869〜1948年）は、インドの宗教家であり政治指導者。イギリスの支配下にあったインドで地方有力者の家に生まれ、イギリスへの留学を経て弁護士資格を取得する。南アフリカで弁護士として活動した後、インドに帰国し、独立運動を指導することとなる。ガンディーは、イギリスの塩の専売制度に抗議する「塩の行進」やイギリス製品の不買運動などを展開し、「非暴力・不服従」の理念を掲げてインドの独立を目指す。第二次世界大戦後、国力が衰えたイギリスはインドの独立を承認するが、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立により、1947年にインドとパキスタンが分離・独立。この分裂時に紛争が発生したが、ガンディーは断食を通じて平和を訴える。しかし、イスラム教徒との融和に反発した過激なヒンドゥー教徒の若者に暗殺される。ガンディーの「非暴力・不服従」の理念は、黒人解放運動の指導者マーティン・ルーサー・キング牧師をはじめ、その後の多くの指導者に大きな影響を与えている。

一握りの塩から始まった、壮大な独立への道

1930年、マハトマ・ガンディーが率いた「塩の行進」は、単なる税法への抗議ではなく、インド独立という壮大なビジョンの出発点となる歴史的事件でした。

「本当に民衆は動くのか」―内外からの懐疑の目

当時、インド独立運動をリードしていた国民会議派の内部には、「塩などを争点にして本当に民衆が動くのか」と懐疑的な声もありました。

イギリス側もまた、これが失敗に終わると高をくくっていました。

すべての人の日常に宿る、怒りと希望の源泉

しかし、ガンディーは見抜いていました。塩は、貧富の差も、宗教の違いも、性別すらも超えて、すべての人の生活に関わる「平等な日常」そのもの。

だからこそ、塩を巡る抗議は、あらゆるインド人が共通して抱える怒りと希望を集められると確信していたのです。

非暴力・不服従という「武器」

ガンディーが示したのは、塩という日常のテーマだけでなく、その抵抗の方法でした。約380kmもの道のりをただ歩き、塩を作るという行為は、彼の哲学「サティヤーグラハ（真理の把握）」、すなわち非暴力・不服従の精神を世界に示したのです。

武器を持たない民衆が、自らの足と意志だけで強大な帝国に立ち向かう姿は、インド全土に勇気を与えました。

世界の目が注がれた一歩

この行進は、国内外のメディアによって大きく報じられ、イギリスによるインド支配の不当性を国際社会に知らしめる絶好の機会となりました。

単なる国内の抗議運動に留まらず、世界の世論を味方につけるという、巧みな戦略でもあったのです。

日常から社会を変える視点

ガンディーの慧眼は、日常の些細な事柄にこそ、人々を動かし、社会を根底から変える力が宿っていることを教えてくれます。

当たり前の中に潜む矛盾や不条理に気づき、声を上げること。それこそが、現代に生きる私たちにもできる、社会変革の第一歩なのかもしれません。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。