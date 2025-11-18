「レベルが違い過ぎる」「フルボッコにしてやがる」ドイツが凄まじい！大一番で“因縁の相手”に６−０圧勝でネット驚愕「なんで初戦に負けたんだ？」【W杯欧州予選】
11月17日に開催された北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の最終節で、グループA首位のドイツが勝点12で並ぶ２位のスロバキアとホームで対戦。勝ったほうの本大会出場が決まる大一番に６−０で圧勝した。
18分にニック・ヴォルテマーデのゴールで先制したドイツは、29分にセルジュ・ニャブリ、36分と41分にレロイ・ザネがネットを揺らし、前半で４点をリードする。
後半も67分にリドレ・バクのシュートで追加点を挙げると、79分には代表デビュー戦となった19歳のアサン・ウエドラオゴが初ゴールとなるダメ押し点を奪取。凄まじい攻撃力で、第１節で０−２と敗れた“因縁の相手”にリベンジを果たした。
この一方的な展開に、インターネット上では次のような声が上がった。
「前半からドイツがフルボッコにしてやがる」
「やりすぎ笑」
「なんで初戦スロバキアに負けたんだ？？という試合結果だけど、とりあえずドイツ、ワールドカップ出場おめでとうー」
「そもそもレベルが違い過ぎる」
「初戦スロバキアに負けたのは何だったんだって思うぐらいに点取るな」
「ここまでドイツが圧倒しちゃうとは」
「みんな上手い、作戦勝ちもしてる」
「追い込まれたときにこそ、強さを発揮する強い時のドイツらしさが出ているな」
黒星スタートだったドイツが破竹の５連勝で、ワールドカップ出場を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
