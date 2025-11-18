職場で怠けている人が「面倒なので答えを教えてくれませんか？」と言ってきたら、言い返したい。

そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「で、結局どうすればいいんですか？」

仕事をしていると、「で、結論は？」「正解を教えてください」とすぐに答えを求めてくる人がいます。

説明を始めても途中で遮り、「要するにこういうことですよね？」とまとめたがる。

効率的に見えるけれど、その瞬間、思考のドアは閉ざされてしまいます。

本来、仕事とは「考えること」そのものが成果の一部です。

誰かに教えてもらった答えを実行するだけなら、AIでもできる。

それでも多くの人が答えを欲しがるのは、「間違うことが怖い」からです。

失敗を避け、リスクを減らし、正解をもらって安心したい。

その心理が、成長の芽を静かに摘んでしまいます。

「答えの探し方」とは？

『世界の果てのカフェ』には、そんな正解主義の心をほぐしてくれる一節があります。

そうだなあ、答えを見つける方法について言えば、ひとつのやり方が誰にでも当てはまるとは思わない。

みんなそれぞれ、自分なりの方法で人生に取り組んでいるからね。

――『世界の果てのカフェ』（第10章）より

この言葉は、「正解」よりも「探索」を重んじる姿勢を教えてくれます。

人生も仕事も、誰かが先に用意した答えをなぞるだけでは、深い納得にはたどり着けない。

なぜなら、人にはそれぞれ違う背景、価値観、目的があるからです。

同じ質問でも、立場や経験が違えば、導き出す答えも異なって当然なのです。

「自分なりの答え」を見つける仕事

上司や同僚からヒントをもらうのはいいことです。

けれど、最終的に選択を下すのは自分でなければならない。

「教えてもらった正解」は、どこか他人事のまま終わってしまう。

一方で、自分で悩み抜いて出した答えは、たとえ間違っていても次の糧になる。

正解を求めることをやめた瞬間、思考の幅が一気に広がります。

「どうすればいいですか？」ではなく、「自分ならどうするか？」と問い直す。

その姿勢こそが、ビジネスパーソンとしての成熟を意味するのです。

「考える時間」をもらおう

「面倒なので答えを教えてください」と言われたら、こう返したい。

「答えをもらうより、自分で探したほうが、ずっと面白いですよ」と。

正解を求める生き方は、安心をくれるけれど、成長を奪う。

一方で、自分の方法で悩み抜いた人だけが、納得のいく人生にたどり着けます。

「答え」より「探し方」こそが人生の本質なのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）