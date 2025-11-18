石田三成は偵察すら出せず、大柿城へ撤退した西軍を「みな笑っている」…井伊直政がまとめた戦況報告の「驚くべき内容」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

井伊直政の戦況報告

8月22日、清須に集結していた東軍先手衆は木曽川を渡り、攻撃を開始した。東軍先手衆の目付役である井伊直政の報告は以下のとおりである。

井伊直政の報告：その1

けさ（22日朝）の報告では、河田の戦いの結果をまだ聞いていませんでしたので申し上げませんでしたが、西軍約2000が木曽川まで出撃してきたところを、東軍は木曽川を渡河して合戦におよびました。飛脚の報告では、池田照政殿が敵首500ほどを討ち取ったとのことです。すぐに照政殿から報告があるでしょうから、くわしくはそのときに聞きます。織田家の家老2人が討死し、織田秀信殿は危ういところで岐阜城へ逃げ上がったとのことです。味方の負傷者は少ないようです。一柳直盛殿（黒田3万5000石の領主）は道案内をしていましたので、先鋒をして、多くの死傷者を出したとのことです。

直政の報告は、家康の側近である西尾吉次・村越直吉と、秀忠の側近である本多正信の3名に宛てて、江戸と宇都宮に送られた。直政はさらに、岐阜攻めの見通しについても以下のように報告している。

井伊直政の報告：その2

わたくしが「すぐに岐阜城へ攻めかかるように」と言いましたところ、諸将は「木曽川を渡って疲れたので、今夜（22日夜）は北方に夜営し、明日（23日）には岐阜城へ攻めかかる」と言ってきました。おそらくすぐに落城するだろうと皆が言っています。こちら竹ヶ鼻にいる福島正則殿の組は、明日、まず岐阜へ押し詰め、池田照政殿の組が岐阜城の惣構えを破壊したら、岐阜の上流を徒歩で越えて佐和山へ攻め上がることに、今夜の談合で決まりました。照政殿の組は、浅野幸長殿・山内一豊殿・松下重綱殿・池田長吉殿・有馬氏長殿・堀尾忠氏殿らです。一柳直盛殿は領地の黒田が通り道でしたので、道案内をしました。

一、正則殿とこちらの道筋へ来たのは、加藤茂勝殿・長岡忠興殿・黒田長政殿・藤堂高虎殿・田中吉政殿・本多俊政殿・生駒一正殿・京極高知殿・筒井定次殿・松倉重政殿・秋山左近殿・神保相茂殿らです。

一、昨日の日中には、本多忠勝殿とわたくしは無理をして福島正則殿を追いかけ、渡河したのですが、今夜には諸将は交渉によって竹ヶ鼻の城下町に入っているとのことです。われわれ（忠勝・直政）2人は家康様からつかわされた軍監ですので、近くにいて家康様からの指示を伝達しなければいけませんから、どうしても正則殿の人数の後ろについていかせてほしいと頼んだのですが、使者を送っても返事はありませんでした。こんなことでは何かあって報告をしても、3〜4里（約12〜16キロメートル）も後方のことですので、遅れ遅れになってしまいます。そのうえ諸将が精を入れていても、見逃してしまいますので、とても困っています。

一、ここ竹ヶ鼻から岐阜までは3里（約12キロメートル）あります。明日も岐阜の町を破壊するのはここから2里（約8キロメートル）前方にいる池田照政殿の組だそうです。

一、石田三成はついさきほどまで岐阜城をこまめに警戒していて、そのうえ、河手というところに布陣していたのですが、東軍が渡河をしてしまうと大柿城へ撤退してしまい、偵察すら出してきません。きょう赤坂まで出撃すれば、きっと佐和山城へ撤退してしまうのではないかとみな笑っています。

一、垂井には島津維新と立花親成がいます。

はたして直政の報告の翌日、8月23日に、東軍先手衆は岐阜城をわずか1日で攻略した。岐阜城には防御のための十分な人数が集まっていなかった。福島正則・長岡忠興・加藤茂勝らが二の丸まで一気に攻め落としたところで、織田秀信は池田照政を通じて降伏し、当面の処置として清須へ送られた。

福島正則の戦況報告

8月24日、垂井に着陣した福島正則は、美濃方面の状況を浅野長政に以下のように報告している。

福島正則の報告：その1

こちら美濃方面では、池田照政殿・浅野幸長殿らと相談して行動しています。一昨日（22日）、池田照政殿・浅野幸長殿・堀尾忠氏・山内一豊・有馬氏長・松下重綱らが木曽川を渡河しているところに、少数の岐阜衆が出陣してきたため、一戦におよび、追い崩しました。そのとき幸長殿は手柄を立てられました。次いで昨日、忠興殿・茂勝殿とわたくしが岐阜城を攻撃し、さっそく落城させました。秀信殿は降参してきましたので、小姓2〜3人をつけて尾張へ送りました。こちらのことは、いよいよはかどりますように照政殿・幸長殿らと相談し、秀頼様のため、よいようにいたします。

8月23日に岐阜城を攻略したのは、福島正則・長岡忠興・加藤茂勝らの人数であった。福島正則組下の黒田長政・京極高知・藤堂高虎・田中吉政らは、大柿への抑えとして竹ヶ鼻に残り、石田三成らの後詰めにそなえていた。

同じ24日、福島正則は宇都宮にいる結城秀康へ、美濃方面の状況を以下のように報告した。

福島正則の報告：その2

8月22日、萩原・起（おこし）にて、わたくしは先手として舟で木曽川を渡り、加賀野井・竹ヶ鼻近辺に火を放ちました。23日未明に岐阜へ押しかけ、即時に城下町を破壊しました。瑞龍寺砦にある3ヵ所の曲輪のうち2つと、岐阜城三の丸を攻め落とし、本丸も天守まで追い詰めましたところ、織田家の2人の家老が「秀信様の身命を助けてほしい」と言って降参してきました。井伊直政・本多忠勝に相談しましたところ「問題ない」とのことでしたので、とりあえず織田秀信様の身柄を尾張へ送りました。岐阜城を守っていた者たちを数多く討ち取りました。これらのことは、直政・忠勝からくわしい報告があると思います。岐阜城を攻めていたとき、石田三成が長良川の対岸の河渡まで後詰めに来ていたのですが、黒田長政・藤堂高虎らが竹ヶ鼻から出撃してこれを追い崩し、多くの人数を討ち取ったとのことです。きっとくわしい様子をすぐにお知らせできると思います。きょう、東軍先手衆の諸将が集まって相談し、明日には佐和山方面へ攻撃をすることになりました。

石田三成は8月22日にいったん大柿まで撤退したが、23日、島津維新らを引き連れ、ふたたび長良川の対岸まで、岐阜城の後詰めのための人数を出した。大柿から岐阜までの距離は約16キロメートルである。西軍の首脳部が主力を伊勢方面へ割いてしまっていたため、美濃方面には人数が不足していたのだが、それでも石田三成は木曽川の防衛ラインにこだわった。

