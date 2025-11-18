KDDIは、ECサイト「au PAYマーケット」で「BLACKFRIDAY 2025」を開催する。期間は11月21日10時～12月2日9時59分まで。

1000円以上の商品の買い回りで最大50％還元

期間中、1000円以上の商品の買い回り店舗数に応じて最大50％還元される。内訳は、6店舗以上の買い回りで最大11％ポイント、「買い得メンバーズ」特典で最大10％、店舗からのポイントで最大19％、「三太郎の日」特典で最大5％、Pontaパス会員向け特典で5％還元となる。キャンペーンエントリーが必要。

さらに、Pontaパス会員のユーザー向けに専用ページからアクセスすると、5000円以上の購入で利用可能な300円割引クーポンが受け取れる。事前取得期間は11月21日9時59分まで、利用可能期間は11月21日10時～12月2日9時59分まで。

Pontaパス会員向け1周年記念キャンペーン特典

期間中、専用ページからキャンペーンエントリーを行うと合計2000万Pontaポイントが抽選で必ず当たる。エントリー期間は12月2日9時59分まで。

特典と当選本数は、1等の1万ポイントが最大100名、2等の1000ポイントが最大1000名、3等の500ポイントが最大2万5000名、4等の100ポイントが最大5万5000名となる。いずれも当選しなかった場合は、参加賞として1ポイントがプレゼントされる。

また、au PAYマーケットで買い物をすると、4等以上の当選確率が2倍となる。さらに、Pontaパスを専用ページから新規入会したユーザーは500ポイント以上が必ず当たる。

なお、キャンペーンページ以外からPontaパスに新規入会した場合や新規入会しポイント加算日までに退会した場合は、3等以上の当選の対象外となる。

このほか、人気商品のポイントアップや割引クーポンの配布などを11月21日10時～12月2日までの期間中、毎日10時から翌日9時59分まで日替わりで開催する。