うんちの形は「バナナ型が理想です」上皇陛下の執刀医・天野篤医師が教える生活習慣病を防ぐ「最も確実な方法」【健康寿命】

上皇陛下の心臓バイパス手術の執刀医として知られる天野篤医師。70歳となった現在も順天堂大学医学部特任教授として、難手術に臨む日々を送る。

自身が執刀した心臓血管外科手術数は1万例以上。おそらくは日本屈指の手術数だが、外科医としての実績の一方、予防医学を熱く説く医療者としても定評がある。現在、もっとも力を注いでいるのは、「日常生活に制限のない健康な期間をいかに延ばすか」ということ。新著『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』でも力説する「体重」と「健康寿命」の密接な関係について話を聞いた。

健康寿命を延ばしたいなら体重を減らす

「見た目＝外見」が年齢より若く見える高齢者は、健康的に人生をまっとうできるケースが多いと感じています。科学的に確かな根拠があるわけではありませんが、これまで多くの患者さんと接してきた経験から、そんな印象を受けるのです。

かくいうわたくしも、2024年から減量を心がけ、2025年の春には「8キログラム」、体重を減らすことに成功しました。体はもちろんスリムになりましたが、久しぶりに会った知人からは、顔の表情も「シャープになって若々しくなったね……」と言われるほどです。

69歳にしてのダイエットでしたが、結果として、外科医としての寿命も、健康寿命も延ばせることを実感しました。達成してみれば、好きなゴルフのあとの腰痛も軽減し、長い時間の手術も苦にならず、一石二鳥でした。

肥満は脂質異常症、高血圧、糖尿病のリスクを高め、心臓疾患を発症しやすくなる大きなリスク要素です。こうした生活習慣病は、高齢になったときに、寿命と健康寿命の「差」になって表れます。つまり、寝たきりや要介護状態といった「日常生活に制限のある期間」に陥らず、制限を受けずに実年齢と差がないまま天寿をまっとうするには、高齢になる前から肥満を招かないような生活習慣を心がけることが大切なのです。

BMI「25」超は要ダイエット

「血管と心臓を守り、健康寿命を延ばす」という目的を考えた場合、まずは自分の「BMI（ビーエムアイ＝ボディ・マス・インデックス）」を把握しておくことが大切です。BMIは体格を表す指数で、「体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）」という計算式で算出されます。

BMIは「22」がもっとも病気になりにくい健康な状態であるとされ、「25」を超えると生活習慣病のリスクが2倍以上になり、「35」を超えると「高度肥満」として治療が必要になると判断されます。

高血圧、高血糖、高LDLコレステロール血症といった生活習慣病は、心臓疾患の代表的なリスク因子ですから、BMIが「25」を超えているようならダイエットに取り組むことをおすすめします。

ただ、極端な食事制限を行うことは心臓にとっては逆効果になってしまう危険があるため、注意が必要です。となると、当然ながら日頃の食事に加えて運動や睡眠の改善も含めたバランスのいいダイエットが望ましいといえますが、長く実践するのは難しいという人がほとんどでしょう。

無理なダイエットよりも「腸内環境」を整える

心臓を守るために無理なダイエットを行ったり、どんな方法が健康的で効果があるのかに悩むよりも、生活習慣病の進行を食い止める手だてを講じることが重要です。個人的には、そのいちばん簡単な方法は「腸内環境」を整えることだと考えています。

われわれの腸内には100兆個ほどの腸内細菌が存在していて、善玉菌、悪玉菌、日和見菌などがバランスをとりながら生態系を形成し、健康に大きくかかわる役割を担っています。生活習慣病やがん、アレルギー疾患、うつ病、動脈硬化や心臓疾患に関係しているという報告がいくつもあります。

腸内細菌のバランスが崩れて腸内環境が乱れると、「排泄」＝「排便・排尿」に不具合が生じます。食べたものの余剰分が腐敗した状態で体内に残ってしまうため、栄養素の吸収が不完全になったり、体内に炎症が起こったりして動脈硬化の要因になります。

逆に腸内環境が整えば、栄養の吸収と排泄がしっかりコントロールされるため、肥満の改善や心臓疾患をはじめとしたさまざまな病気の予防につながるのです。

ダイエット前には、食事と排泄をチェックする

ですから、排便や排尿はいちばん手軽にチェックできる日々の健康のバロメーターといえます。便であれば、臭い、量、形状、重さ（便器内の水面に浮くか沈むか）などをすぐに確認できます。

便は表面がなめらかで熟したバナナのようなかたちをした“バナナ便”が理想的とされています。尿に関しても、臭い、量、色から健康状態を把握できます。たとえば、健康な人の尿の色は淡黄色から淡黄褐色です。また、腎臓にトラブルがある場合には尿が泡立つケースもあります。

腸内環境を整えて排泄を改善するためには、高脂質・高カロリーの食事は控え、ヨーグルトや納豆などの発酵食品、豆類、ゴボウなどの根菜類や玄米などの穀類を意識して摂取するのがよいとされています。

それでも便秘が続いたり、排ガス（おなら）が異臭に感じられるときには腸内環境を整える効果が期待できるサプリメントの服用や、いわゆるプロバイオティクスといわれる腸内細菌などを加工した整腸剤を医療機関から処方してもらうことで解決できるはずです。

また、こうした腸内環境の改善は「腸脳相関」という言葉に裏づけられるように、うつ状態の改善や精神の安定につながるという報告もあり、重要度が増しています。

