【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会（１５か国）は１７日夕（日本時間１８日午前）、パレスチナ自治区ガザの治安維持部隊の設置などトランプ米大統領が示したガザ和平計画を支持する決議案を英仏など１３か国の賛成多数で採択した。

反対の姿勢を示していたロシアと中国は拒否権を行使せず、棄権した。

米国が提案した決議案は、全ての当事者にトランプ氏が示した２０項目の和平計画の全面的な履行を求める内容で、和平計画が事実上、法的に拘束力のある国際文書となった。

決議は、ガザの治安維持を担う「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」の設置や暫定統治を主導する国際機関「平和評議会」の創設が柱。ＩＳＦはイスラエルやエジプト、新たに訓練されたパレスチナ警察などと連携し、イスラム主義組織ハマスの武装解除や治安確保にあたる。平和評議会のトップはトランプ氏が務めるとみられ、パレスチナ自治政府に統治改革を促す狙いもある。

一方、ロシアは、米国提案の決議案はイスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」の位置付けが弱いと批判し、独自案を提示している。