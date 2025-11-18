ÅÁÀâ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È½éÀïÇÔÂà´íµ¡¡É¡¡¼ç¾¤¬Ëº¤ì¤Ì19Ç¯Á°¤ÎÇ®Àï¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¡×
2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àV¡¢Áá¼Â¼ç¾¡¦¸åÆ£µ®»Ê»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë·ãÆ®
¡¡ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÍ½ÁªºÇ½é¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥¨¡¼¥¹ºØÆ£Í¤¼ù¤òÍÊ¤¹¤ëÁá¼Â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¹äÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤òÍÊ¤¹¤ë¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë¤òÇË¤ê½éÍ¥¾¡¡£±äÄ¹15²ó°ú¤Ê¬¤±¤ò·Ð¤ÆºÆ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡Àï¤Î·ãÆ®¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÆüËÜ°ìÃ£À®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤¬¥Ê¥¤¥ó¤ÎÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï½éÀï¡£Åö»þ¡¢Áá¼Â¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦Í··â¡×¤òÃ´¤¤¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£µ®»Ê»á¤¬¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤·¤¿Áá¼Â¤Ï¡¢²Æ¤ÎÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤ÏÂè3¥·¡¼¥É¡£2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÅÔ¾¼ÏÂ¡£°µÅÝÅªÍÍø¤È¤Î²¼ÇÏÉ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÀô¼Â´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö½éÀï¤ÎÆþ¤êÊý¡¢Âç»ö¤µ¤Ï¾ï¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸åÆ£»á¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤âËÍ¼«¿È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤â¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£4²ó¤Þ¤Ç0-0¤È½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£5²ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥º¤¤¤«¤â¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤â´Þ¤á¤Æ°ìÈÖ¡Ø¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡7²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£9²ó2»à¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£ºØÆ£¤¬15»°¿¶¤òÃ¥¤¤2¼ºÅÀ´°Åê¡£3-2¤Î1ÅÀº¹¤Ç¿É¤¯¤â½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤À¡£¤É¤ó¤Ê¶¯¹ë¹»¤âÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬½éÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¡£¸åÆ£»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥·¡¼¥É¤À¤Ã¤¿ÆüÂç»°¤È¤ÎÀ¾ÅìµþÂç²ñ·è¾¡Àï¤â±äÄ¹11²ó¤ÎÂçÇ®Àï¡£¸·¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºØÆ£¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅÔ¾¼ÏÂ¤È¤Î½éÀï¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÅÀ¿ô¤ò¼è¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤Î½éÀï¤«¤é¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¡¢ºØÆ£¤È¤¤¤¦Âç¹õÃì¤¬¤¤¤Æ¡¢2¡¢3ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¨¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö¼é¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏºØÆ£¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüÂç»°¤ò·âÇË¤·¤Æ½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢À»ÃÏ¤Ç¤ÏÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£Äáºê¹©¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤Ï13-1¡¢Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤È¤Î2²óÀï¤Ï11-2¡¢Ê¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤â7-1¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¯½Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºØÆ£¤¬°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼éÈ÷¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºØÆ£¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤ê¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤È¤âÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Õ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ËÀï¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÆüÂç»³·Á¡Ê»³·Á¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï8²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ5-2¡¢¼¯»ùÅç¹©¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï5-0¡£À¾ÅìµþÂç²ñ¤Î½éÀï¤ÇÂç¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤¬¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï8²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¸åÆ£»á¤¬Æ±ÅÀ¤ÎÃæµ¾Èô¡£¤½¤Î¸å¤ÏºØÆ£¡¢ÅÄÃæ¤ÎÎ¾¥¨¡¼¥¹¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê±äÄ¹15²ó¤ÎËö¤Ë1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÍâÆü¤ÎºÆ»î¹ç¤ÏºØÆ£¤¬´°Åê¡£ºÇ¸å¤ÏÅÄÃæ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ4-3¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¼é¤ê¤ÎÌîµå¤À¤È¡¢¤É¤Î»î¹ç¤â¥Ö¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤Î¶¯¤ß¡£¼é¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¹¶·â¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¼é¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏºØÆ£¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤Æ¡¢Ìî¼ê¤â¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ìµå°ìµå½¸Ãæ¤·¤Æ¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£¼é¤ê¤Î°ÂÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹¶·â¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè1²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¹»¤¬¡¢Âè88²óÂç²ñ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸åÆ£»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Öº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÈÂÎ¤¬°ìµ¤¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±´¶¾ð¤òÁ´¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿19Ç¯Á°¤Î²Æ¡£º£¤â¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë