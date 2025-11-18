工場の街・蘇我はなぜ「東京の玄関口」になったのか？ JR東日本の”したたかな戦略”が動かした浦安・湾岸の50年

1964年の東京五輪を境に、日本の都市は大きく姿を変えていった。高速道路や新幹線の整備を皮切りに、全国で開発の機運が高まり、経済成長とともに街の風景は塗り替えられてきた。

その象徴のひとつが、東京駅と蘇我駅を結ぶJR京葉線である。通勤快速の運行によって房総方面を「東京圏」に組み込み、沿線のベッドタウン化を進めてきたが、2024年の通勤快速廃止に象徴されるように、その構造にも変化の兆しが見え始めている。本稿では、その背景にある都市開発の半世紀をたどる。

“列島改造”が生んだ都市開発のうねり

1964年の東京五輪は、高度経済成長という時代の追い風も重なって、急ピッチでインフラ整備が相次いだ。

五輪閉幕後、開発機運は全国へと波及していく。地方の開発機運を後押ししたのが田中角栄だ。“日本列島改造”を掲げた田中内閣が1972年に誕生すると、その肝入り政策だった国土庁（現・国土交通省）が発足。国土庁は田中が提唱していた国土政策を実現するための官庁で、これによって地方都市の開発機運が高まる。

だが、その間も東京の開発熱が冷めることはなかった。田中内閣から10年後の1982年に誕生した第一次中曽根康弘内閣は、東京の開発を促進させるためにアーバンルネッサンス計画を発表。同計画は都市開発において容積率を主眼とした規制緩和を推進したが、具体的には「山手線の内側にある建物は、すべて5階以上にする」という目標を掲げた。

山手線内側の建物を5階建て以上にすることは、土地の高度利用につながる。バブル前夜の東京は未利用地が少なくなっていたことから、中曽根内閣のアーバンルネッサンス計画は一定の支持を得た。これは不動産バブルを誘発する一因となったが、バブル崩壊とともに、東京の開発熱は急速に萎んでいった。

工場地帯からベッドタウンへ…京葉線が牽引した再開発の波

バブル崩壊後の東京は長らく都市開発の機運が停滞したが、2001年に規制緩和を打ち出した小泉純一郎内閣が発足したことで再び熱を取り戻していく。不動産市場は規制緩和を歓迎し、それが都心回帰現象を顕著にさせた。

人口減少・地方の過疎化という潮流の中で起きた都心回帰は、東京一極集中を加速させた。その手始めとして、東京近郊の川崎市・武蔵小杉駅周辺が再開発されてタワマンが立ち並ぶ街へと生まれ変わった。さらに、手頃な価格帯のタワマンが千葉県から東京都の湾岸エリアに続々と建設されていった。

特に、タワマン開発の恩恵を受けたのが東京駅―蘇我駅を結ぶ京葉線の沿線だった。現在も京葉線には武蔵野線を介して貨物列車が多く走っているが、当初の京葉線は東京湾東側に立地する工場群への貨物輸送を担うための貨物線用線として構想されていた。

東京湾の東側には、1950年代から川崎製鉄（現・JFEスチール）が進出。それが誘発する形で多くの工場が操業する工業地帯が形成されていく。

▲蘇我駅は京葉線と内房線・外房線が接続する要となる駅。近隣は工場地帯といった趣だが、ジェフユナイテッド市原・千葉のホームスタジアムもあるので試合開催日は多くのファンが利用する（2021年9月撮影）

東京湾の東岸に工場が立ち並ぶと、内陸部にも熱い視線が注がれるようになり、少しずつ宅地化する兆しを見せ始める。

東京湾東側と大まかに言っても、当初は千葉市よりも東側に注目が集まった。そのことが1986年から始まる京葉線の旅客運転につながっていく。

東側から東京側へと線路を延ばしていった京葉線は、1990年に東京駅までを全通させた。全通したことで蘇我駅から京葉線に乗り入れている内房線・外房線も東京に通勤可能なベッドタウンであると喧伝されるようになった。

京葉線が全通した1990年は、厳密に言えばバブル崩壊後にあたる。それでもバブルの余熱が残る不動産市場には、まだ体力が残っていた。このバブルの余熱は内房線・外房線のベッドタウン化を下支えしていく。

千葉郊外を東京圏に変えた「通勤快速」革命

そして内房線・外房線のベッドタウン化を語る上で欠かせないのが、京葉線と直通運転する通勤快速の存在だ。

内房線・外房線ののぼり列車は蘇我駅から京葉線へと直通運転されているが、通勤快速は蘇我駅を出た後は東京・中央区に所在する八丁堀駅までノンストップで運行されていた。

2004年のダイヤ改正で途中の新木場駅にも停車するようになったが、それでも通勤快速が多くの駅を通過することに変わりはなかった。

通勤快速は運賃だけで乗車できる列車で、特急料金はかからない。JR東日本が特急列車と比べても遜色がない通勤快速を運行した背景には、少なからず国鉄分割民営化の影響がある。民営化したJR東日本には、これまでの国鉄体質を改めて収益を増やす努力が求められていたからだ。

JR東日本は収益を拡大させるため、郊外のベッドタウン化を促進。内房線・外房線は東京都心部から離れているものの、通勤快速を利用すれば何とか通勤圏に収まる。

バブルが崩壊した後も、東京の不動産価格は高値止まりしていた。そうした不動産事情と、郊外の戸建住宅でのびのびと子育てをしたいというファミリー層の思惑、さらに人口増を歓迎する沿線自治体の方針が合致した結果、内房線・外房線の沿線がベッドタウンとして開発されていったのだ。

レジャーから通勤路線へ…変貌した京葉線

JR東日本も内房線・外房線の沿線人口が増加することで収益拡大を図れると考え、京葉線の輸送力強化へと乗り出していく。1995年には、葛西臨海公園駅と海浜幕張駅の2駅に追越設備を新設した。

これによってデータイムの快速は所要時間を2分、通勤快速は7分も短縮した。追越設備の新設は、翌1996年にも夜間帯に快速を2本増発するという効果を発揮している。くわえて内房線・外房線から京葉線へと直通する通勤快速を朝の時間帯に一本増発する。2004年には外房線から京葉線へと直通する快速を朝に一本増発し、2006年にも快速を増発している。

▲舞浜駅はディズニーの玄関駅というイメージが強いが、駅から少し歩くと鉄鋼団地が姿を現す工業エリアでもある（2021年2月撮影）

京葉線が全通した頃の沿線は、東京ディズニーランドや葛西臨海公園などを訪れる行楽利用が多く、その影響からレジャー路線としての趣が強かった。

それがJR東日本によって内房線・外房線の沿線がベッドタウン化することで、京葉線で通勤するという新たなライフスタイルが組み込まれていった。内房線・外房線の沿線はJR東日本がベッドタウン化させたと言っても過言ではない。それほどその力は絶大だった。

しかし、JR東日本は内房線・外房線のベッドタウン化を進めつつも、東京湾東側に偏重することなく、次の手を粛々と進めていた。

【つづきを読む】『千葉をベッドタウンに変えた「通勤快速」はなぜ消えたのか？ タワマン急増の京葉線に見る「JR東日本の思惑」』

