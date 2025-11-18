子どもが欲しかったのは“科学的理由”→出産してみた女性の告白に共感1万いいね「わかる」「素敵です」【ママリ】

「自分の遺伝子を50%持つ人間に会いたい」科学的動機で子を持ったら→結果に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。ちょっぴり独特な理由で子どもを産んだという、めんみさん。科学的で神秘的、ちょっと不思議な動機なのですが、その先に待っていた子どもたちとの生活は、とても温かいものだったのです。

PIXTA

私が子を産んだ理由は純粋に自分の遺伝子を50%持った人間に会ってみたかったからなんだけど、実際産んでみたら3人とも私と全然違うキャラクターで、コピーっていう感じじゃなくてなんていうか、家に愉快なメンバーが3人増えたっていう感じになった。

「自分の遺伝子に会ってみたい」という動機で子どもを産んだけれど、実際に育ててみると、3人とも全然違うキャラクターに。



「コピーっていう感じじゃなくてなんていうか、家に愉快なメンバーが3人増えたっていう感じになった」という言葉に、「わかる！」と全力で頷くママ・パパは多いのではないでしょうか。確かにわが子とはいえ別の生命体。だからこそ新しい発見があって、毎日が面白くて楽しいのでしょう。



この投稿には「自分の分身とまでは言わないけど、会ってみたいって気持ちわかる！そして自分に似てないところまで」「これから似てくるんですかね？愉快で楽しそうな家庭素敵です」といったリプライがついていました。これからも愉快なチームで、幸せいっぱいな毎日を過ごしてほしいと思う投稿でした。

小3妹の“自己犠牲の優しさ”に…兄が言う「友情でも何でもない」に2万いいね

ケポ(@kepo_05110201)さんが投稿したあるエピソード。皆さんは、どういうときに、わが子の成長を感じますか？見た目の成長はもちろんですが、精神的な成長を感じると、親として誇らしく思うこともあるでしょう。



投稿者・ケポさんは、わが子たちが会話する中で、子どもの成長を感じたそう。さっそく見てみましょう。

家族で団欒中、小3娘が学校で友達(男）から｢教科書忘れたから貸して｣と言われ貸し、先生には｢(自分が)教科書忘れました｣と言っていたことが判明。それを聞いた小4息子が｢優しいのはいいけどさ！自己犠牲で成り立つのは友情でも何でもないからな！！｣と熱く語ってて私の出る幕はなかった。

優しい妹の行動も、勇気を振り絞ったものだったと推測できます。しかも、兄はさらにもう一歩進み、妹が自己犠牲をしないように助言する強さも持っているようです。小学生でここまでの成長を感じるなんて、親としては、たまらなくうれしいことだったでしょう。



この投稿に「息子さんかっこいい」「その通り！」などのリプライが寄せられました。優しい妹と、きちんと意見できる兄。子どもたちの伸びしろを感じる、素敵なできごとですね。立派な考えに拍手です。

8歳男児に歩数計をつけたら…驚く結果に10万いいね

トリッシュ(@torish935)さんの投稿です。元気いっぱいの子どもたちは、外でも家でも、パワフルなことには変わりありません。彼らの運動量はどのくらいなのか、ちょっと気になりますよね。



投稿者・トリッシュさんは、ためしに元気な長男に万歩計を付けてみたそうです。どんな結果がでるのでしょうか。

©torish935

無駄な動きが多い長男８才に、今朝、万歩計をつけてみたら夕方でもう3万歩。ウソやろと思った😂

なんと半日すぎた時点で、3万歩という結果になりました。これには驚きですよね。たくさん体を動かしているのですから、きっとよく食べてよく眠れていることでしょう。健康的で素晴らしいことです。



この投稿に「若いって素晴らしい！」「3万歩は凄すぎます！」などのリプライが寄せられました。運動不足になりがちなときは、わが子の動きを参考にしてみましょう！きっと1万歩くらいは稼げるはずです。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）