アイドルだから言うんじゃない。佐久間大介が語る「ファンとSnow Manへの思い」

トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き、多くの人の心を動かした映画『ミッドナイトスワン』から5年。内田英治監督による“真夜中シリーズ”最新作、『ナイトフラワー』が11月28日に公開される。

借金取りから逃げて上京し、昼はパート、夜はスナックで働く二児の母親・夏希（北川景子さん）。風俗嬢として生活費を稼ぎながら、夢を追いかける女性格闘家・多摩恵（森田望智さん）。夏希は子どもたちとの生活を守るために違法ドラッグの売人になり、多摩恵はボディーガードとして夏希を守ることを決める。社会の片隅で必死に生きる2人が出会ったとき、運命の歯車が危うい方向に回り始めるーー。

国民的人気を誇るアイドルグループ・Snow Manのメンバーであり、俳優・声優としても活躍する佐久間大介さんが本作で演じるのは、多摩恵の幼なじみで、彼女に思いを寄せる風俗店勤務の男性・海。懸念しつつも多摩恵の強い頼みに応じてドラッグの元締めと繋ぐ役割をし、2人の暴走を止められないまま守ろうとする存在だ。佐久間さんと内田監督といえば、え？佐久間さんがストーカー？と驚きの声があがった『マッチング』（2024）も記憶に新しい。

内田監督との新たな作品に挑む佐久間さんインタビュー第1回では、海というキャラクターをどう解釈し、向き合ったのか。演者としての思いと自身の本音を聞いた。

「多摩恵を守りたい」と思いながら演じていた

『ナイトフラワー』は、母と子の物語であると同時に、「守りたいもの」がある者たちの物語でもある。愛する我が子を守りたい夏希、格闘技の世界という夢の場所と夏希親子を守りたい多摩恵、幼なじみの多摩恵を守りたい海――。佐久間さんは多摩恵に対する海の思いを、どのように解釈して演じたのか？

「海は常に多摩恵ファーストで動くものの、結果的に彼女を危険な立場に追い込むことになってしまいます。『自分のせいで』という罪悪感を抱えた、苦しい立ち位置にいる子だなと思いながら演じました。とにかく『多摩恵を守りたい』ということを一番に考えていました」

海は早い段階で多摩恵が夏希親子と親しくすることに不安を感じ、「関わるな」と苦言を呈していた。

「海は多摩恵に対して、ちゃんと怒る、叱るという態度に出ることも多かった。夏希親子と関わるなと言ったのも、『多摩恵に幸せになってほしい、変なところに首を突っ込まないでほしい』という気持ちの表れだったと思います」

「少しでも多摩恵が幸せになるなら」という海の思い

海は風俗店に勤務し、多摩恵もそこで風俗嬢として働いている。大切な存在である多摩恵から、ドラッグの元締めであるサトウ（SUPER BEAVER渋谷龍太さん）を紹介してほしいと頼まれた海。その心中は穏やかではなかったはずだがーー。

「海は現状、多摩恵が幸せではないことを知っています。海が多摩恵と同じ店で働いているのも、彼女に何か悪いことが起きてはいけないと思ってのことなのかもしれない。もしくは海がもともとそこで働いていて、『お金が欲しい』と多摩恵に言われて店を紹介したのか、そこはわかりません。いずれにせよ、海は多摩恵を見守るために一緒に仕事をしていたのだろうし、自分の好きな人がそこで働いていることに苦しさも感じていたと思うんです。そして、それを多摩恵自身もわかっていた。

多摩恵をサトウに紹介したのも、『そうすることで少しでも多摩恵が幸せになれるなら』という思いからだったはず。どんなときも、海は多摩恵ファーストを意識していたと思います」

海は多摩恵に対して恋愛感情もあっただろうが、それだけではない家族愛や友情など、もっと大きな思いがあるように感じた。

「そうですね。海は恋人というより、たぶん“家族”になりたかったんだろうなと思っています。ただの恋愛感情じゃなく守りたい存在であり、一緒にいて『こいつを幸せにできたらいいな』と思える存在。子どものころ、親がいなくなったつらい時期にも一緒にいて、ずっと多摩恵とこうしていられたらと願っていた。そんな存在であり、関係性だったと思います」

守りたいものはグループとファン

海には、自分のすべてで守りたい多摩恵という存在がいる。佐久間さん自身に、全力で守りたいものはあるのだろうか？ そう聞くと、即座にこう返ってきた。

「グループとファンですね。アイドルが言うと綺麗ごとに聞こえるかもしれませんが、僕らを好きでいてくれる人がいるからこうして活動ができている。ファンの皆さんからすると僕たちがいるからということになるのでしょうけど、僕たちはファンがいなければステージに立てないし、何の活動もできないですから。

ファンの皆さんを喜ばせるために、日ごろから『何かできないかな？』といろいろなことを考えていますし、そのなかには『メンバーも喜んで、みんなが楽しかったら最高だな』という思いがある。

グループ仕事はもちろん、個人でも『これをやったらメンバー喜んでくれるかな？』とか『すごく応援してくれるだろうな』というワクワク感を常に感じています。一番守りたいものといえばそこですね」

Snow Manのメンバーがつらそうなのは許せない

仲の良さには定評があるSnow Man。俳優として活躍するメンバーも多く、それぞれの出演作を観てはお互いに感想を言い合っているという。この『ナイトフラワー』の感想も早く聞きたいのでは？

「ぜひ聞きたいです。なかでもメンバーの目黒蓮が、毎回僕の芝居とか声優業をすごく楽しみにしてくれているんですよ。蓮に『どうなの？』と聞かれるたびに『これ決まったよ』とか『この前〇〇を撮ってきたんだけど』と話をするんですが、『マジで俺、超楽しみにしてる』って言ってくれて。かわいいんです（笑）。そうやって楽しみにしていてくれる気持ちに応えたいし、全メンバーそれぞれに思うことがいっぱいあります」

嬉しそうにメンバーについて語る佐久間さん。そのイキイキとした表情を見ていると、自身の居場所たるグループがあるのはいいなとしみじみ思わされる。

「いいですよね。メンバーみんなが常にそう思っているから、僕たちはバラバラにならずにいられるんだなとすごく思います。

僕、メンバーが苦しんでいるのが嫌なんですよ。ハードなスケジュールとかいっぱいあるなか、『なんでこいつがつらそうなんだ、許せない！』となるので。いろいろな人に、『なんでこうなっているんですか？』と言いに行ったりもするし。『みんなで楽しくないと嫌だ』という気持ちが大きいです」

＜インタビュー第2回は「今Snow Manが出ちゃってた」と言われた内田監督とのやりとりや、「演じる」ことへの思いをお伝えします。＞

佐久間大介（さくま・だいすけ）

1992年生まれ、東京都出身。2012年Snow Man結成。メンバーとして音楽活動を行う傍ら、俳優・声優として活躍。俳優としての出演作には、『おそ松さん』（22/英勉監督）、映画『マッチング』（24/内田英治監督）など。声優としての代表作にはTVアニメ「ブラッククローバー」（’20）、TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」（22）、「キミとアイドルプリキュア♪」(25)などがある。また、2026年に公開を控える内田英治監督『スペシャルズ』で主演をつとめている。

『ナイトフラワー』

借金取りに追われ、二人の子供を抱えて東京へ逃げてきた夏希は、昼夜を問わず必死に働きながらも、明日食べるものにさえ困る生活を送っていた。ある日、夜の街で偶然ドラッグの密売現場に遭遇し、子供たちのために自らもドラッグの売人になることを決意する。

そんな夏希の前に現れたのは、孤独を抱える格闘家・多摩恵。夜の街のルールを何も知らない夏希を見かね、「守ってやるよ」とボディーガード役を買って出る。タッグを組み、夜の街でドラッグを売り捌いていく二人。ところがある女子大生の死をきっかけに、二人の運命は思わぬ方向へ狂い出す――。11月28日全国公開。

