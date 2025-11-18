11月に入り、一段と冷え込む日が増えるなか、皇后雅子さまの"秋の装い"にも注目が集まっている。天皇皇后両陛下は8日、9日と「第44回全国豊かな海づくり大会」への出席などのため、三重県を訪問された。

【全身を見る】〈季節感あふれるブラウンコーデ〉小物にスカーフを取り入れ秋の装いの雅子さま

初日、現地に降り立った際には、秋らしい"ブラウン"のパンツスーツを着こなされていた。ダブルブレスト（フロントボタンが縦に2列並んだデザイン）のジャケットにストレートパンツの装い。パンツルックをよくお召しになる雅子さまだが、この日は胸元のスカーフが秋本番ならではのワンポイントアクセントになっていたようだ。ファッション編集者の軍地彩弓氏が解説する。

「今回のコーディネートは、2024年10月に岐阜県をご訪問されたときとほぼ一緒のコーディネートです。違いは、胸元のスカーフです。少し肌寒い日だったこともあり、1枚ふんわりとスカーフをプラスされていました。

それも秋らしい、ブラウンと真紅の深い色使いのものを選んでいらっしゃいます。スカーフによって、全身ブラウンのワントーンスタイルが一気に華やかに。雅子さまの笑顔と相まって美しいオーラを放っていました」

前回、2024年10月14日に両陛下が「国民文化祭」の開会式などにご出席のため岐阜県へご訪問された際は、ブラウンのインナーにゴールドのネックレスというシンプルな装い。当時は、まだ東京都で最高気温26度台を記録するなど全国的に夏の暖かさが残っていた。対して今回は20度を下回る肌寒い気候。さりげない防寒の機能と華やかさの演出を同時に行うセレクトだった。

小物にもこだわりが

軍地氏曰く、「全身ブラウンで統一したワントーンコーデは、昨今の海外コレクションでは"トレンド"」とのこと。くわえて、雅子さまの"歴史"を思わせるバッグを取り入れられていた。

「雅子さまのブラウンコーデは、小物に至るまで徹底されています。お手元のバッグは、ご成婚以前から愛用されているフェラガモの"ガンチーニ（注：鉤型フックから着想を得たとされる同ブランドのアイコンモチーフ）"バッグです。30年以上大切に手入れされたバッグはまるで新品のような美しさですね。ガンチーニモチーフ自体は1970年代頃からフェラガモで愛されているモチーフですが、最近雅子様の影響か、人気が再燃しております。

足元もベージュのパンプス、お手に持たれている革手袋もブラウン。スカーフの柄の濃淡は、革手袋の深いブラウンとの相性も考えられているのでしょう。絶妙なカラーコーディネートでした。

長く愛用されている上質でシンプルなスーツを、スカーフ1枚で見違えるスタイルへ。雅子さまのスカーフ使いは私たちもとても参考になります。昨年から若者の間でも人気が再燃しているスカーフ使い。ぜひ取り入れてみたいですね」

秋が深まり、肌寒さ増すなか、雅子さまの装いはその季節の移ろいを映し出している。