【AMOSTYLE】冬にぴったり美女と野獣＆ウィンターリリー♡

街がきらめくホリデーシーズンに、AMOSTYLE BY Triumphから華やかな新作ランジェリーが登場♡フランス童話「美女と野獣」をイメージした＜Beauty & Rose＞はラメ糸と刺繍で幻想的な輝きを演出。冬の清らかなユリをモチーフにした＜Winter Lily＞は深Vデザインで谷間も美しく。自分へのご褒美や特別な日の一枚としておすすめです♪

美女と野獣モチーフの幻想的デザイン

Beauty & Rose

＜Beauty & Rose＞は、魔法の薔薇をモチーフにラメ糸の刺繍と編みレースを組み合わせたロマンティックなデザイン。

取り外し可能なミルキーホイップⓇパッドで自然なボリュームアップを叶え、DeepVラインで美しい谷間を演出します。

背部は伸縮性の高いマイクロファイバー素材を使用し、サイドフリー設計でずれにくく快適な着け心地です。

冬に咲くユリをイメージしたエレガントな一枚

Winter Lily

＜Winter Lily＞は深Vデザインでバストを美しく見せ、脇高設計でアウターもすっきり着こなせます。可憐なリリー柄のレースとセンターのラインストーンがホリデー気分を盛り上げます。

カラーはボルドー・ラベンダー・シャンパンの3色展開。カップ下側をシャープに設計し、バストを内側にプッシュして自然で美しい谷間をメイクします。

特別な日の自分へのご褒美に♡

どちらのコレクションも、ホリデーシーズンにぴったりな華やかさと快適なフィット感を兼ね備えた一枚♡＜Beauty & Rose＞は11月6日発売、＜Winter Lily＞は好評発売中。

フランス童話や冬のユリをテーマにしたデザインで、特別な日や自分へのご褒美に最適です。ロマンティックな胸元で冬の街を彩りましょう♪

AMOSTYLEでホリデーシーズンを華やかに

AMOSTYLE BY Triumphの＜Beauty & Rose＞と＜Winter Lily＞は、ホリデーシーズンをロマンティックに彩る特別なランジェリー♡

美女と野獣の魔法の薔薇や冬のユリをモチーフに、DeepVデザインや脇高設計で美しい谷間と快適な着け心地を両立。

カラーはボルドー、ラベンダー、シャンパンの3色展開で、自分へのご褒美や特別な日の一枚としてもおすすめです♪