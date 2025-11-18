¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¾Î¹æ¡¡À¾¶¿¿¿±û¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¾Î»¿
¡ã¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡þ16Æü¡þ¥Ú¥ê¥«¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6349¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¸Ä¿ÍÀï¤È¤·¤Æ¤Ï2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾¶¿¿¿±û¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£ºÇÆñ´Ø¤Î2ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¤«¤é¤Î4Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò´Þ¤à7¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡Ö65¡×¡£ºòÇ¯¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤ËÄÀ¤ó¤À¶ì¼ê¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢4Æü´Ö¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢ã¼Ì¿¿¢ä¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡À¾¶¿¤é¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ã¤Æ¡©
½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²óÈò¡£ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡È½©µÙ¤ß¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¤òÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢º£Âç²ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡£4Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¥È¥é¥¤¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¡È¿·À¤µªÀ¤Âå¡É¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¾¶¿¼«¿È¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï1990Ç¯¤Î¾®ÎÓ¹ÀÈþ¤ò´Þ¤á¤Æ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡£¤·¤«¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÈþÌ´Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¡È¥ë¡¼¥¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ï¾Ð¤¦¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤òÁè¤¤¡¢Àè·î¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»13¾¡¤òµó¤²¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ò´Þ¤à2Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¡¢ÊÆ¿Ê½Ð»þ¤Ë¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤µ¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¸åÇÚ¤Î²÷µó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¡Ö¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤âµîÇ¯¡Ê¿·¿Í¾Þ¤ò¡Ë³Í¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³Í¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤Î·ë²Ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÅÙ¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡×À¾¶¿¤Ï¿·¿Í¾Þ¤Î¸ª½ñ¤¤È¤È¤â¤ËÄ©¤ó¤Àº£µ¨¡¢¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¡õ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½¼¼Â¤Î2025Ç¯¤â¡¢Íè½µ¤Î¡ÖCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£¿·¿Í¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿ÃÏ¤Ë¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ÇÌá¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
