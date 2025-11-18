脇元華は初Vで274位→184位に大幅アップ 山下美夢有は3位を維持【女子世界ランキング】
17 日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】原英莉花が脇元華を祝福する時の笑顔が120％
先週、自己最高位の3位に浮上していた山下美夢有は、その位置をキープ。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）に変動はなかった。ミンジー・リー（オーストラリア）が1ランクアップの4位に浮上。5位のリディア・コ（ニュージーランド）と入れ替わった。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、岩井明愛（23位）と続く。畑岡奈紗は1ランクアップの24位。古江彩佳（25位）、岩井千怜（33位）、勝みなみ（37位）がつける。今週、女王戴冠の可能性がある佐久間朱莉は47位を維持した。先週の国内女子ツアー「伊藤園レディス」でツアー初優勝を挙げた脇元華が274位から90ランクアップし184位まで浮上。2位で終えた永井花奈が38ランクアップの205位、同順位の工藤優海は183ランクアップの403位になった。米国女子ツアーは、今週20日からシーズン最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」（フロリダ州）を実施。優勝者が年間女王になる。日本ツアーは同日から「大王製紙エリエールレディス」（愛媛）が開催される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
最新！ メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
日本では22人のプロが誕生！ プロフィールを覚えよう
雰囲気も変わります プロテスト合格者のスーツ姿【写真】
【写真】原英莉花が脇元華を祝福する時の笑顔が120％
先週、自己最高位の3位に浮上していた山下美夢有は、その位置をキープ。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）に変動はなかった。ミンジー・リー（オーストラリア）が1ランクアップの4位に浮上。5位のリディア・コ（ニュージーランド）と入れ替わった。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、岩井明愛（23位）と続く。畑岡奈紗は1ランクアップの24位。古江彩佳（25位）、岩井千怜（33位）、勝みなみ（37位）がつける。今週、女王戴冠の可能性がある佐久間朱莉は47位を維持した。先週の国内女子ツアー「伊藤園レディス」でツアー初優勝を挙げた脇元華が274位から90ランクアップし184位まで浮上。2位で終えた永井花奈が38ランクアップの205位、同順位の工藤優海は183ランクアップの403位になった。米国女子ツアーは、今週20日からシーズン最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」（フロリダ州）を実施。優勝者が年間女王になる。日本ツアーは同日から「大王製紙エリエールレディス」（愛媛）が開催される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
最新！ メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
日本では22人のプロが誕生！ プロフィールを覚えよう
雰囲気も変わります プロテスト合格者のスーツ姿【写真】