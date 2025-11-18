フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30〜)の出演アーティスト第3弾16組が発表された。

『2025 FNS歌謡祭』司会の相葉雅紀

Mrs. GREEN APPLEは、2025年最後のリリース楽曲「GOOD DAY」と、ボーカル・ギターの大森元貴が主演を務めた映画『＃真相をお話しします』(東宝)の主題歌「天国」を披露。2年ぶりに出演するAdoは、今年リリースされた中森明菜のトリビュート・アルバム『明響』でもカバーしたことが話題になった大ヒット曲「十戒(1984)」を東京の夜景をバックにパフォーマンスする。

こちらも2年ぶりに出演するCreepy Nutsは、テレビアニメ『ダンダダン』(TBS系)のオープニングテーマ「オトノケ」、テレビアニメ『よふかしのうた Season2』(フジテレビ系)のオープニングテーマ「Mirage」の2曲を披露。

10月に惜しまれつつ閉幕した「EXPO2025 大阪・関西万博」の顔として大活躍したミャクミャクが初登場。第1夜で豪華アーティストとコラボレーションする。

『FNS歌謡祭』名物のコラボでは、今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEがNumber_iと代表曲「楽園ベイベー」を披露。＝LOVEは「絶対アイドル辞めないで」を、中島健人とコラボする。

12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から主演の高橋恭平(なにわ男子)、木村柾哉(INI)、中島颯太(FANTASTICS)が登場し、Wham!の名曲「Last Christmas」を3人で歌い上げる。

ミュージカル企画には、『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。厳しい審査を経て本カンパニーに初参戦するエンジニア役・桐山照史(WEST.)、キム役の清水美依紗とルミーナ、クリス役の甲斐翔真と小林唯らをはじめ総勢26人で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する。

このほか、幾田りら、倖田來未、JAEJOONG(ジェジュン)、スキマスイッチ、超特急、Little Glee Monster、そして番組初登場のAiScReam、ATEEZ、水谷千重子らが登場する。

○出演アーティスト（★は追加アーティスト）

＜第1夜＞

★AiScReam

ASKA

★Ado

生田絵梨花

＝LOVE

Aぇ! group

★ATEEZ

ガチャピン・ムック

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

工藤静香

近藤真彦

THE RAMPAGE

THE ALFEE

★JAEJOONG（ジェジュン）

★スキマスイッチ

Snow Man

Da-iCE

超ときめき宣伝部

TWS

DOMOTO

紱永英明

TREASURE

中川晃教

★中島健人

Number_i

乃木坂46

HANA

浜崎あゆみ

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

★『ミス・サイゴン』2026カンパニー

★水谷千重子

★Mrs. GREEN APPLE

★ミャクミャク

宮野真守

LiSA

RIP SLYME

★Little Glee Monster

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

★幾田りら

WEST.

CANDY TUNE

King ＆ Prince

★Creepy Nuts

★倖田來未

櫻坂46

JO1

柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

timelesz

★超特急

DISH//

デーモン閣下（聖飢魔II）

TOMORROW X TOGETHER

新浜レオン

NiziU

BE:FIRST

氷川きよし

本田響矢

★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）





【編集部MEMO】

ミャクミャクはこれまで、『わが心の大阪メロディー』(NHK)、『ベストヒット歌謡祭2025』(読売テレビ)といった音楽番組に出演している。

(C)フジテレビ