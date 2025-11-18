ミャクミャク、『FNS歌謡祭』で豪華アーティストとコラボ 第3弾出演アーティスト発表
フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30〜)の出演アーティスト第3弾16組が発表された。
『2025 FNS歌謡祭』司会の相葉雅紀
Mrs. GREEN APPLEは、2025年最後のリリース楽曲「GOOD DAY」と、ボーカル・ギターの大森元貴が主演を務めた映画『＃真相をお話しします』(東宝)の主題歌「天国」を披露。2年ぶりに出演するAdoは、今年リリースされた中森明菜のトリビュート・アルバム『明響』でもカバーしたことが話題になった大ヒット曲「十戒(1984)」を東京の夜景をバックにパフォーマンスする。
こちらも2年ぶりに出演するCreepy Nutsは、テレビアニメ『ダンダダン』(TBS系)のオープニングテーマ「オトノケ」、テレビアニメ『よふかしのうた Season2』(フジテレビ系)のオープニングテーマ「Mirage」の2曲を披露。
10月に惜しまれつつ閉幕した「EXPO2025 大阪・関西万博」の顔として大活躍したミャクミャクが初登場。第1夜で豪華アーティストとコラボレーションする。
『FNS歌謡祭』名物のコラボでは、今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEがNumber_iと代表曲「楽園ベイベー」を披露。＝LOVEは「絶対アイドル辞めないで」を、中島健人とコラボする。
12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から主演の高橋恭平(なにわ男子)、木村柾哉(INI)、中島颯太(FANTASTICS)が登場し、Wham!の名曲「Last Christmas」を3人で歌い上げる。
ミュージカル企画には、『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。厳しい審査を経て本カンパニーに初参戦するエンジニア役・桐山照史(WEST.)、キム役の清水美依紗とルミーナ、クリス役の甲斐翔真と小林唯らをはじめ総勢26人で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する。
このほか、幾田りら、倖田來未、JAEJOONG(ジェジュン)、スキマスイッチ、超特急、Little Glee Monster、そして番組初登場のAiScReam、ATEEZ、水谷千重子らが登場する。
○出演アーティスト（★は追加アーティスト）
＜第1夜＞
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
紱永英明
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
【編集部MEMO】
ミャクミャクはこれまで、『わが心の大阪メロディー』(NHK)、『ベストヒット歌謡祭2025』(読売テレビ)といった音楽番組に出演している。
(C)フジテレビ
