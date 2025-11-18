●最高気温は山間部では一桁。その他の各地は11～12度くらい。日中も12月並みの冷え込み

● 今夜からあす19日(水)にかけて、県内の県境に近いエリアでは雪が降る可能性

● あす19日(水)の朝も一段と強い底冷え。今夜も入念な寒さの対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

徐々に北風の冷たさが増したことで、山間部を中心に気温がガクッと下がりました。

きょう18日(火)午前6時30分時点では、広く一桁の気温となっています。





引き続き日本周辺は冬型の気圧配置が強く、きょう18日(火)も県内には冷たい北風が続々と流れ込む予想です。





この北風の影響で、これから日中にかけて、気温の上がり方は非常に鈍くなると見込んでいます。

最高気温は山間部では一桁。その他の各地は11～12度くらい。きのう17日(月)より10度近く気温が下がるところが多く、一気に12月並みの冷え込みとなります。セーターや厚めの服など、一日暖かい服装で過ごしましょう。





また、今夜からあす19日(水)にかけて、標高の高い山では雪が降る可能性があります。

中国山地の島根、広島エリアから、県内でも県境に近いエリアでは、一部、山の頂上付近がうっすら白くなったり、路面が凍結するところも出てきそうです。

県境付近の峠道の車の運転は、万全の冬装備で安全第一を心がけましょう。

またあす19日(水)の朝は、広く今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。

今夜も寒さの対策をより入念に行って下さい。







瀬戸内側では晴れ間が期待できますが、西部や北部を中心に分厚い雲が広がる予想で、気まぐれなにわか雨に注意。山間部では夜になると、雨が雪交じりとなる可能性があります。







寒さのピークはあす19日(水)になるとみていて、日本海側ほど時雨模様。山間部では雪が舞うところもあるでしょう。

その後、今週後半にかけて天気の大きな崩れはないと見込んでいます。昼間は寒さが和らいでも、朝晩の冷え込みはしばらく続く見通しです。





紅葉情報です。

寂地峡はピークが過ぎつつありますが、山の麓では順調に色付いています。

今週の冷え込みで、町の近くの名所でも急ピッチで色付きが進みそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）