11月18日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……魚座

長い間温めてきたアイデアが、今日は評価されるチャンス到来！周囲の反応を気にせず、自信を持って提案しましょう。あなたの真剣さがまわりに伝わり、協力者も増えるはず。今までの努力が報われる日なので、積極的にアピールしてください。

★第2位……蟹座

言葉で愛情を伝えるのが少し苦手になるかもしれません。でも、「好きだな」「大切だな」と感じたままに、優しく微笑んだり、そっと手を握ったりと、あなたの思うままに愛情を表現してみてください。言葉にせずとも、心が通じ合っていることを実感できます。

★第3位……蠍座

やると決めたことに、一気に集中できるパワフルな強さが湧いてきます。周りの意見に惑わされることのないように。今日のあなたの努力は、きっと素晴らしい成果となって実を結び、明日からの大きな自信につながるはずです。自分を信じて、一直線に進んでください。

★第4位……山羊座

相手との関係をどう進めるか迷っているなら、まずは距離を縮める行動を試してみましょう。今日から歩調を合わせ始めることで、自信が持てる流れになるはず。反対に、離れるべきか悩んでいる場合は、あえて距離を置く選択も有効です。

★第5位……乙女座

真面目に取り組むことも大切ですが、今日は少しだけ気分を軽くして、仕事に遊び心を取り入れてみましょう。「どうしたらもっと面白くなるかな？」と考えることで、あなたの心にワクワクするような新たな発想が生まれ、仕事の進展につながるでしょう。