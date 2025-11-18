神に仕える「神官」はどんなことをしていた？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

神に仕える「神官」はどんなことをしていた？

神々の世話をし儀式を行う神官

古代エジプトでは神々の力を維持し続けるため、日々の奉仕と儀式がきわめて重要とされました。その役目を果たすのが「神官」と呼ばれる人々で、神殿で神に仕える専門的な職業でした。

神官は毎朝、日の出とともに儀式を開始します。まず身を清め、神殿内で神像に対して目覚めの儀式「開眼の儀」を執り行いました。その後、香を焚き、衣を着せ、食事を供え、聖なる言葉を唱えながら奉仕しました。神を「生かし続ける」これらの儀式は、国家と宇宙の秩序を守るために不可欠で、儀式は厳密に定められた手順に基づき、誤りなく継続されることが求められました。

神官には高い教養が求められ、天文学や暦法、医学、文学、呪術などにも精通していました。また彼らは儀式前に断食や禁欲生活を守るなど、常に清浄さを保つことも必要でした。神官職は代々受け継がれ、大司祭のなかには政治や王権に深く関与し、国政に影響を与える者もいました。

儀式は日常的に行われるだけでなく、年中行事や特別な祭礼の形式ももちました。重要な神の祝祭では、神像が神輿に乗せられ町を巡行することもあり、このとき庶民は神に願いや悩みを告げることができました。こうして儀式は民衆とのつながりを強め、神の恵みを社会に行き渡らせる役割も果たしました。神官の儀式は、国家・社会・宇宙の安定と継続を支える基盤だったのです。

神官の日々の儀式

① 身を清める／② 開眼の儀／③ 香を焚く／④ 衣を着せる／⑤ 食事を供える／⑥ 神聖なる言葉を唱える

酩酊の祭り

【ハトホルのための酩酊祭り】

女神ハトホルは、美や愛、音楽をつかさどる一方、ライオンのような激しい性格ももち、人間を滅ぼす力があるとされました。あるとき人間が太陽神ラーに背いたため、ハトホルは人間を滅ぼそうとします。しかし神々は人類を救うため、血のように赤く染めた大量のビールを用意しました。ハトホルはそれを血と思って飲み干し、酔いで怒りを忘れてしまいます。

この神話に由来して、人々はビールやワインを楽しみながらハトホルを讃える「酩酊の祭り」を行うようになりました。

【ハトホルの多様な役割】 ・天の牝牛

・鉱山の守護神

・ファラオに乳を与える牝牛

・妊婦の守護神

・死者の守護神

・運命を告げる神

・神々の母 ハトホル女神の彫像

