º£Æü18Æü¡¡Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤è¤êÂçÉýÄã²¼¡¡¹¤¯12·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¡¡ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÃí°Õ
º£Æü18Æü¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹¤¯12·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ»Ô¤Ï0¡î¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ËÌÉ÷¤â¶¯¤¯¡¢Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ»Ô¤ÏºòÆü¤è¤ê14¡îÄã¤¤8¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÏºòÆü¤è¤ê7¡îÄã¤¤15¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤äÂçºå»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü18Æü¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®Æþ
º£Æü18Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ë¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹12¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤ËÁ°Æü¤è¤êµ¤²¹¤¬ÂçÉýÄã²¼¡¡Åß¤Î´¨¤µ¤Ë
´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Æü18Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÕÁöÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ï0¡î¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ¤Þ¤¿¤ÏÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüÃæ¤âÅà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ»Ô¤Ï8¡î¤È¡¢ºòÆü¤è¤ê14¡îÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï15¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê7¡îÄã¤¯¡¢¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤äÊ¡²¬»Ô¤Ï13¡î¡¢Âçºå»Ô¤Ï14¡î¤Èº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇÅ¬¤ÊÉþÁõ¤Ï?
»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï°ìÆüÃæ´¨¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀçÂæ»Ô¤ÏÃë´Ö¤âÅß¤Î¥³¡¼¥È¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶âÂô»Ô¤âÄ«ÈÕ¤ÏÅß¤Î¥³¡¼¥È¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÊ¡²¬»Ô¤ÏÆüÃæ¤â¾åÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«¤è¤êÌë¤ÎÊý¤¬Îä¤¨¹þ¤à½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Êý¤Ï¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆáÇÆ»Ô¤âÄ¹Âµ¤ä¾åÃå¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉþÁõ»Ø¿ô¤Ï¡¢Ä«ÈÕ¤äÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛµ¤²¹¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Àá¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊËÉ´¨ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÉ÷Â®¤¬1¥á¡¼¥È¥ëÁý¤¹¤È¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï1¡î²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï°ìËç°áÉþ¤òÂ¿¤¯½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤òÃå¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤äÉ÷¤âÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
