「土木」の字を分解すると「十一」と「十八」になることから、11月18日は「土木の日」です。これに合わせ、九州地方整備局が用意したブースでは、最新のVR技術により津波被害の恐ろしさを体験することができます。

「土木の日」に合わせ、九州地方整備局が開催しているのは、土木の魅力や防災・減災などについて知ってもらうための展示会です。



ことしは、九州地方の20水系の河川流域を立体的に表現して、洪水リスクを一目で確認できる「流域立体地図」が初めて一般公開されました。

さらに、VR技術を使い、南海トラフ巨大地震を想定した津波の脅威を疑似体験できるブースもあります。



■平山翼記者

「これは宮崎市内のショッピングセンターの前です。車が走っています。今、宮崎市内で震度7が発生しました。木が倒れ、車が止まっています。濁流が押し寄せてきました。」

津波から身を守るために地震発生後には、ただちに津波避難ビルなど高いところへ避難します。



■平山記者

「津波が押し寄せてくる恐怖は、ものすごいものでした。」



担当者は「激甚化する自然災害に備えて、日頃から避難経路など改めて把握しておいてほしい」と話していました。



イベントは福岡第2合同庁舎1階ロビーで、28日まで行われます。VR体験は18日までです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月17日午後5時すぎ放送