

取材に協力してくれた“伝説の万引きGメン”望月守男さん（撮影／今井康一）

【秘蔵写真】万引きGメンの「必須アイテム」、万引きを防止する“画期的な装置”を公開！

日本に「万引きGメン」という概念を作り、その道の“レジェンド”として活躍し続けてきた望月守男さん（79）。最も多いときでは1日で18人もの万引き犯を検挙したというスゴ腕です。

インタビュー前編では、万引きGメンを志したきっかけや万引き犯の特徴、そして店舗で商品ロスが起こる、万引き以外の衝撃的な原因について、59年の歳月のなかで培った経験と膨大なデータをもとに語ってもらいました。

しかし、彼が向き合い続けてきたのは、決して数字やデータだけではありません。そのキャリアの根幹に根づいていたのは、「万引き」という行為の裏に隠された、生身の人間の壮絶なドラマでした。

後編では、望月さんの記憶に深く刻まれた「忘れられない事件」と、人の人生を左右するこの仕事の哲学に、さらに深く迫っていきます。

今でも忘れられない、とある母娘との対峙

59年というキャリアは、一体どれほどの数の人間ドラマと向き合うことを意味するのでしょうか。

望月さんは、とあるスーパーで万引き犯を1日に3人続けて発見したことを機に、19歳でこの世界へ飛び込みました。全盛期には1カ月で186人という驚異的な数の万引き犯を捕まえてきた彼が、これまで対峙してきた人間の数は、数万人、数十万人ではきかないかもしれません。

その数えきれないほどの事例の中で、今でも鮮明に記憶に残っている光景が2つある、と静かに語り始めました。

1つは、20代半ばの頃に経験した、2歳と3歳の娘を連れた母親の事件です。

「千葉県の柏市にあるスーパーで、みすぼらしい格好をしたお母さんが、何度も子どもたちを試着室に出入りさせていたんです。おかしいな、と注意深く見ていると、案の定、真新しい服を着せたまま店を出たので声をかけました」（望月さん、以下同）

事務所に連れて行くと、母親は「すみません、間違えました」と泣きじゃくるばかり。子どもたちも「ママをいじめないで！」と叫びます。

1時間ほど泣き続けた母親に、望月さんは「あなたは悪いことをする人に見えない。泣きたかったら、涙が枯れるまで泣いたらいいですよ」と声をかけ、静かに待ったそうです。すると……。



忘れられない事件を語る望月さんは、自然とその手に力を込めていました（撮影／今井康一）

人の命を救う日、そして、奪ってしまう日

「公務員の夫がお金を家に入れてくれず、もう生活が限界だと。せめて死ぬときくらいは子どもに綺麗な服を着せてあげたい、と……。店を出たら、柏駅で飛び込み自殺をするつもりだった、と打ち明けてくれました」

半信半疑で夫の職場に連絡し、困惑した様子の夫に事情を話しました。望月さんが話す内容を聞くうち、“事実だ”と気づいた夫は、妻が部屋に残してきたと明かした遺書を持って、慌てて駆けつけました。そこには、彼女が語った通りの悲痛な叫びが綴られていたのです。

「『こんなにお前を追い詰めていて申し訳なかった』と謝るご主人と、限界を迎えていた奥さんの間に入って、なんとかご家族を取り持ちました。最後はみんな落ち着いた様子だったので、家に帰したんです。

その1週間後くらいですかね。家族4人で文明堂のカステラを持って、お店に挨拶に来てくれました。事件があった日は私のことを『ママをいじめた人』と見ていたお子さんが、『おじちゃん！』と駆け寄ってきてくれた。あの時のことは、今でも忘れられません。『命の恩人です。やり直してみます』というご夫婦の言葉が、この仕事の重みを教えてくれました」

人の命を救うことがある一方で、その逆も起こり得ます。

望月さんにとって、もう1つの忘れられない記憶は、ある中学3年生の男子が命を絶った、後味の悪い事件でした。

「それは私が捕まえた事例ではないのですが……。万引きをした男子生徒に対し、店の責任者が感情的に『これでお前の人生終わりだな』と言い放ってしまった。その子は後日、マンションから飛び降りてしまったんです。遺書があったことで、そのひと言が引き金になったとわかりました」

この1件は、望月さんの心に深く突き刺さりました。

「だから、『万引きGメンは警察のような存在』なんて言われると、私は非常に悲しくなるんです。お店を見張って、悪いヤツを捕まえて……って、そんなに簡単な話じゃない。我々の仕事には、人の命がかかっているんです」

再犯を止められない犯人、巧妙化する手口

もちろん、同情の余地のない悪質な犯行も数えきれないほど見てきました。

「高価ではないお菓子ばかりを盗み、7回捕まえた小学校の女性教師。彼女は窃盗症（クレプトマニア）だったのでしょうね。あるいは、1個3800円するタラバガニの高級缶詰だけを狙い、8回も摘発した女性もいました」

こうした記憶に残る万引き犯がいる一方で、犯行の手口そのものもテクノロジーの進化と共に巧妙化。最近では、私たちも利用する機会が増えた“あの場所”が新たな温床になっているそうです。



「犯罪がなくならず、実に悩ましいことです」と望月さん（撮影／今井康一）

近年、Gメンを悩ませている“あの場所”とは、「セルフレジ」での犯行。

「セルフレジでの万引きは、立件が非常に難しい。なぜなら、『犯罪の意思があった』という証明が困難だからです。商品を2つ重ねてスキャンしたり、バーコードをすり替えたりしても、『うっかりミスでした』と言われればそれまで。検事さんでも起訴できないケースが多いんです」



犯罪（窃盗）が成立するには、状況証拠と物的証拠の2つが必要（撮影／今井康一）

万引きを防止し、売上に貢献する“神装置”を開発

防犯カメラの普及などで万引きの件数自体は減少傾向にあるものの、犯行の質は、より厄介なものへと変化しています。こうした状況に対し、望月さんはGメンによる人的な対策だけでなく、画期的な装置も開発しました。

「そもそも万引きは、『誰も見ていないから』起こる。だったら、常に見られているという状況を作ればいい。そのために開発したのが、この『NPS（ニュープロテクトシステム）』です」

そう言って出してくれたのは、大きな“宝箱”でした。スーパーなどの陳列棚に置かれていたら、一見、単なるオモチャにも見えるこの装置。しかし、人が前を通るとセンサーが反応し、宝箱がオープン。箱のなかではライトアップされたお札が軽快なミュージックとともに舞い上がり、音と光、そして動きで周囲の注意を引く仕組みになっています。



突然パカっと開いてお札が舞い始めたのでビックリ。これなら注目を集められそうだ（筆者撮影）

「装置が作動すると、周りにいる他のお客様が『何だろう？』と、そちらに視線を向けます。そんな状況では、さすがに万引きはできません。さらに面白いことに、この装置の下に置いた商品はお客様からの注目度が自然と上がり、売上がアップするという効果も実証されているんですよ」

まさに一石二鳥のアイデア。しかし……と、望月さんは続けます。

どんなに優れた装置ができても、Gメンとしての根幹の哲学は変わりません。それは、「犯人を捕まえて終わり、ではない」ということです。

「捕まえた犯人をただ警察に突き出すだけでは、実はお店にとってマイナスでしかありません。その人は二度と店に来なくなり、やがて競合店で買い物をするようになる。お金（Gメンへの委託費）を使って、ライバル店のお客様を作ってどうするんですか。そんな馬鹿馬鹿しい話はありません」

ゆえに、望月さんが起業したエスピーユニオン・ジャパンが目指すのは、「一度過ちを犯した人を、再び『善良なお客様』としてお店に迎え入れること。そのために必要なのは対話であり、説諭なのだと言います。

伝説の継承者たち。Gメンになるための“素質”とは

取材日、望月さんのオフィスを訪れると、一角で新人研修が行われていました。エスピーユニオン・ジャパンの未来を担う、新しいGメンの卵です。

指導にあたっていたのは、警察のOBだという教育歴3年の篠原修二さん。一人前のGメンになるには、どれくらいの時間が必要なのでしょうか。

「個人差はありますが、大体2〜3年はかかりますね。結局は、とにかく現場の数をこなすしかありません。怪しい人の態度や目つきといった、言葉では説明しきれない機微を見抜けるようになるまで、先輩についてインターンのように学んでいくんです」（篠原さん）

その指導を真剣な眼差しで受けていたのが、この日の研修生、Kさん（36）です。飲食業やスーパーでの勤務経験を経て、この世界に飛び込んだと言います。

「前職のスーパーで、何人か万引きが疑わしいお子さんを見つけた経験があって、この仕事に興味を持ちました。この会社に入ってみて、万引きGメンとしての技術面だけでなく、憲法の一つひとつまでマンツーマンで丁寧に教えていただける環境に、本当に感謝しています。これから一生懸命頑張りたいです」（Kさん）

そう意気込むKさんの隣で、望月さんは「うちの会社は求人を出すと志望者が多いんです」と教えてくれました。



講習を受けるKさんと、優しく指導する篠原さん。活躍を期待しています！（撮影／今井康一）

Gメンになるための特別な資格はありません。しかし、望月さんは採用面接で必ず「球技をやっていましたか？」と尋ねるそうです。その真意を聞いてみると、

「Gメンに必要な素質は、第1に視力がいいこと。そして、第2に反射神経が優れていることです。犯人が犯行に及ぶ瞬間は、最も神経が昂っている時。そこで素人が下手に近づけば、すぐに気づかれて証拠を隠されてしまう。目線を合わせたら一発でアウトです。だから遠くからでも犯行に気づけることに加え、犯人の動きに合わせてパッと動ける俊敏性が求められるんです」

“万引き大掃除部隊”ことHI-SATの存在

そして、そうした優れたGメンの中でも、選び抜かれた精鋭たちが集うのが「HI-SAT（ハイサット／高度緊急展開部隊）」、通称「万引き大掃除部隊」です。

難関の入隊試験と6カ月に及ぶ厳しい技術研修をくぐり抜けた、まさにエリート中のエリート集団。彼らは基本的にチームで行動し、悪質な万引きが多発する大型店舗での一斉摘発など、特に困難な任務にあたります。

彼らが携帯する特殊警棒や無線機、防弾ベストといった装備からも、その任務の過酷さがうかがえます。



HI-SATの必需品、防弾ベストや無線機、特殊警棒、ホイッスル（撮影／今井康一）

しかし、HI-SATの真の目的は、単に犯人を捕まえることではありません。彼らの任務は、「隠されているロス、隠しているロスを見える化」し、店舗が抱える根本的な問題を解決に導くこと。

まさに、望月さんが掲げる「ソリューションカンパニー（問題解決起業）」の理念を最前線で体現する部隊です。

この59年かけて築き上げてきた唯一無二の組織を、望月さんは今後、どうしていこうと考えているのでしょうか。「来年で80歳ですからね。もぐらだったら、とっくに死んでる年齢ですよ」と、穏やかに笑います。

彼には、大手航空会社でパイロットを務める息子さんと、ご自身でコーチングの会社を経営する娘さんがいます。2人ともそれぞれの世界で立派に活躍していますが、会社を継ぐ予定はないそうです。

「だから、後継者については3つの道を考えています。1つは、今いる職員の中から育てる。もう1つは、M&Aで我々の理念を理解してくれる会社に託す。そして最後は、私の代で会社を閉じる、という選択肢です」

人の命を左右することもある、この仕事の重み。生半可な覚悟では務まらないことを、誰よりも知っているからこその言葉でした。



エスピーユニオン・ジャパンの未来は果たして……？（撮影／今井康一）

「思いやり」こそが争いや犯罪をなくす

最後に、望月さんに座右の銘を尋ねると、迷いのない、力強い言葉が返ってきました。

「『思いやりという心の文化』。これの発信基地に、我々はなるべきなんです。現代はあまりにも生活の利便性を求めすぎた結果、この文化が反比例してしまった。『自分さえよければいい』『我が社さえよければいい』……その考え方が、あらゆる争いや犯罪を生み出してきたんです。それに相反するたったひとつのものが、『思いやり』なんですよ」

それは、幼い子どもを道連れに心中しようとした母親を救い、少年が命を絶つ現場の無念さを知った望月さんだからこそたどり着いた、確かな重みを持つ言葉でした。

では、その哲学の礎となった59年間という時間は、彼にとって何だったのでしょうか。

「経験は、“貯金”と一緒です。銀行の貯金は使えば減るけれど、経験という貯金は、使えば使うほど増えていくんですよ。利息もつくしね」

そう言って、79歳とは思えないほど屈託なく笑う望月さん。

彼が語る「利息」とは、人を深く理解するための「眼」であり、時に厳しく、時に優しく人と向き合うための「知恵」なのかもしれません。

「幸い、私はその貯金をたくさん貯めることができました。この会社が今日まであるのも、こんな私を信じてついてきてくれた職員たちのおかげ。本当に、それだけです」



真面目な表情から一転、最後は素敵な笑顔で語ってくれました（撮影／今井康一）

新たにスクール開校!? 伝説はまだまだ終わらない

取材の最後に、望月さんは「近日中に、ウェブでGメンスクールを開校する予定なんですよ」と、まるで少年のように目を輝かせながら、未来の計画を語ってくれました。

経験という膨大な貯金を元手に、彼はまた新しい挑戦を始めようとしています。

伝説は、まだ決して終わらない。

その穏やかな表情の奥には、どこまでも熱く、そして深い「思いやり」の精神が燃え続けていました。

【合わせて読みたい】

前編：伝説の万引きGメンが不都合な真実を告発！｢お店の真の敵は万引きではない｣損失1.6億円超をもたらす"本当の犯人"の正体

（高橋 もも子 ： ライター）