俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）。厩舎の調教助手役で出演中の女優が、撮影現場でのオフショットを披露した。

１８日までにインスタグラムで「第６話もご覧いただき、ありがとうございました」とつづったのは、広中厩舎の調教助手・安川すみれ役を演じる女優の長内映里香（３６）。調教師の広中（安藤政信）を尊敬し、日々馬に精一杯の愛情を注いでいるという役柄だ。

「こちらのパドックには写真の左上にある馬頭観音がすぐに見えます。パドック自体、非日常の特別感がありますが、より神聖さを感じながらの撮影でした。そしたら、広中厩舎と隆二郎とホープの名前を見つましてすごく嬉しくなって、写真を撮っていただきました」とつづり、「ロイヤルホープを応援してくださった皆様、ありがとうございます」と伝えた。

さらに「＃ある日のお弁当は玉置浩二さんからの差し入れでした＃ありがとうございました」と記し、主題歌「ファンファーレ」を歌う歌手・玉置浩二からの差し入れも紹介。おかずがぎっしりと彩りよく詰められたお弁当で、フォロワーから「優しい笑顔素敵 玉置さんからのお弁当まで優しさが溢れていて癒されます」「お弁当美味しそう」との声が上がっていた。

ドラマは競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。