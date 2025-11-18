

AI時代の働き方と組織の未来像を紐解きます（写真：metamorworks／PIXTA）

長期目線のキャリア設計が非効率である理由

「仕事の8割がAIに置き換わった」

連続起業家として知られる、けんすう（古川健介）氏は、AIの進化をそう語る。これまでビジネスの中核とされてきた知的なプロセスさえ、その大半をAIに任せているという。

このインタビューの主題である書籍『AI時代に仕事と呼べるもの』（三浦慶介・著）もまた、AIによって「業務」の価値がゼロに近づく未来を提示し、人間に残された本質的な価値とは何かを問うている。

AIとともに働き、自らの仕事の定義を日々アップデートし続ける実践者、けんすう氏が手放した「8割」の仕事とは何か。そして、手元に残った「2割」の、AIには代替できない人間の価値とはいったい何なのか。前編では、けんすう氏自身のリアルな実感から、AI時代の働き方と組織の未来像を紐解いていく。

人間に残った2割の仕事とは何か





――けんすうさんは「仕事の8割がAIに置き換わった」と公言されています。まず、手放した「8割」とは具体的に何で、ご自身に残った「2割」の仕事の本質とは何でしょうか？

古川：まだ自分の中でも整理しきれてはいないのですが、今までやっていた仕事は、何かを思考して、やり方とか戦略とかを考えて言語化し、実行できる形に落とし込むこと。それに付随して企画をしたり、形にしていくことがメインだったんです。その辺はほとんどもうAIのほうが得意、という印象ですね。「企画を考える」ことですら、AIです。

――では、残った「2割」とは何でしょう？

古川：「こういうものがあったほうがいいよね」と気付くこと、つまり「始めるところ」は人間に残っています。お客さんがこういったものを欲しがってるよね、だからこういったサービス作ればいいんじゃないか、と考える。

ただ、その先のプロセスのほうが仕事としては重かった。例えば「こういうサービスがいいですよね」という企画から、実際に動くサービス（モックアップ）まで作ってしまって、それを触りながらチェックしていく。この重い部分のかなりの部分をAIができるようになっています。

――けんすうさんご自身が今、最も力を入れているのは何ですか？

古川：YouTube、特にポッドキャスト的なものにすごく力を入れています。もともとテキストでやることが多かったんですが、テキストの価値がどんどん下がってきている。むしろ「人が喋る」みたいなところの価値が上がっているので、そこですね。情報をまとめたり整理して伝えるというテキスト業務も残るとは思いますが、そんなに価値を感じてもらえないだろうな、と。

この取材もおそらくライブ配信することに価値があって、記事は後で文字起こしにして5分で作る、ということが増えてきそうです。今までそこ（書き起こしや編集）が価値だと思っていたし、得意だったんですが、そこの仕事はいらなくなってきているな、と感じますね。AIは、めちゃくちゃキャッチアップが早い「超頭のいい新人」が何人も周りにいる感じ。その状態だと、自分で記事を書かないほうがいい、となっていくに近いですね。

マネジメントでAIが代替できるもの

――「『もう1on1は要らない』とメンバーに言われた」というエピソードも衝撃的でした。AIがコミュニケーションやマネジメントの一部まで代替していくのでしょうか？

古川：マネジメントは広く使われる言葉ですが、大きく「戦略の策定」と「実行」に分かれます。実行もさらに「業務達成」「人材マネジメント」「組織マネジメント」の3つがあります。1on1は主に「人材マネジメント」の話ですね。

1on1の中でも「業績管理マネジメント的なもの」、たとえば「進捗どうなってる？」とか「なんで終わってないの？」とか、出てきたアウトプットに対して「誤字脱字があんだけど」とか。あれは、お互いストレスなので、人がやんないほうがいいと思ってます。

一方で、人間関係をよくするための雑談とかは、みんな嫌じゃないので残っています。AIと相性がいいのは、「これ、何度も聞いたら申し訳ないな」と人間側が思うようなこと。納得するまで聞き続けるとか、表面的な議論とかは、新人がするのも省かれるし、新人に聞かれるのも面倒くさい。これはAIに答えてもらうほうがよかったりします。

――となると、AI時代のマネジャーに残る役割とは何でしょうか？

古川：やはり「ゴール設定」は必要です。そして、ゴールに向かって「始めさせる」こと。これはリーダーの役割かもしれませんが、重要です。始めちゃえばみんなAIを使って早いのですが、始まらないことにはどうにもならない。「巻き込む力」とは、僕はあまり使わなくて。「始める力」に近いですね。

――チームを「始めさせる力」に、「人柄」や「好き嫌い」は関係しますか？

古川：組織の形態自体がもう変わると思っています。これまでの会社組織の中のマネジメントというより、業務委託の人と働くとか、今回の取材のように1対1だが違う会社、みたいなケースのほうが増えていく。こういう場面だと、「人柄」とか「あの人に仕事頼みたい」というのが増えてくると思います。

「嫌いだからやれと言われたらやる」みたいな関係性も減っていくんじゃないかな。それって、産業革命で工場が発明されてからの、今までの「特殊な働き方」だと思うんです。

産業革命のときに筋肉以外の力を使えるようになったのと同じ感じで、今、人間の頭以外の知能を使えるようになった。だとしたら、工場からの延長線上にある今の大企業みたいな形はなくなるのでは、と思っています。

――組織の形が変わると。

古川：ええ。大人数でやることが1人でやれるようになります。昨日クライアントさんから「こういうサービス作れませんか」と昼過ぎに来て、今日の昼間にミーティングだったんですけど、もう1人のプロデューサーがサイトを作って動くものまで作って「こんな感じっすよね」って話していました。今までだったらデザイナー、ディレクター、エンジニアが1カ月ぐらいやっていた。それが1人で1時間で済むなら、そっちのほうがいい。

「始められる人」がAI時代には重宝される

――そうなると、AI時代にビジネスパーソンの「価値」の源泉はどこにあるとお考えですか？

古川：周りを見てても「始められる人」はとにかく強い。ネットで有名なとあるエンジニアさんでも1人でとんでもなくいい翻訳サービスを出して、1カ月目でもう結構な売上が立っているらしいです。

これは本（『AI時代に仕事と呼べるもの』）の中でもあった気がするんですけど、「仕事の目的（ゴール設定）」と「どうなると良かったのか（成果の定義）」、ここがすごく重要です。なぜなら、ここに「世界観」が出るんですよ。

古川：株式会社の時代は「利益が多ければいい」というのがあった。でも、だんだん我々の感覚的にも「儲かってればいい」じゃなくなっていますよね。「人類に対してこういう貢献をしてる」とか「周りの人たちが喜んでくれる」とか。そこの「こうなったらいいよね」って成果を決める部分が、すごく重要な仕事になった。今までは意外とそれが重要でなかった。なぜなら人を動かすのにすごいコストがかかってたから。

でも、これが1人でよくて、月30万稼げてればOK、みたいになったときには、今までなかったようなサービスや仕事ができてくる。1人1時間で作ったから、100人が1000円払ってくれて10万円です、は、めっちゃいいじゃないですか。

――確かに、コスト構造がまったく違いますね。

古川：ただ、大企業が大変かというと、有利な点もあって。「誰でも作れるようになると、『東洋経済が作ってる』みたいなやつの価値がものすごく上がってる」んです。出版社の人とかは逆にすごい有利。似たような内容を素人がノートで売ってても信用できない。ブランドは強烈に強いです。

キャリアを長期目線で考えるのは非効率

――では最後に、企業で働く個人（プレーヤー）は、どうキャリアを考えればいいでしょう？

古川：プレーヤー目線は結構難しい。なぜなら未来が本当に予測できないから。「どうやったら生き残れますか」という質問に、全人類誰も答えられないはずです。だから、長期目線で考えるのが多分非効率かなと。

「コーゼーション（Causation）」と「エフェクチュエーション（Effectuation）」という概念があります。コーゼーションは、50歳のときこうなってたい、から逆算して20代の動きを決めるとか。でも、キャリアだと30年とか長い。30年前ってGoogleもスマホもなかったわけですから。

「エフェクチュエーション」は、その場で使える人脈とかスキルを使って「次これできそう」っていうのを頑張る。そうやるとまた新しいスキルや人脈ができるので、それを使って次の一歩を考える。逆算ではなくて積み上げていく。こっちのほうが今、合うんじゃないかな、と。

未来は予測できるが、タイミングは読めない。AIが来るよ、は予測できたけど、2、3年前に「今」こうなるかは読めなかった。タイミングが読めないとキャリア設計は難しい。だから、割と「起こった瞬間」にリアクションしなきゃいけない、みたいな感覚で今いますね。

（後編に続く）

（取材・構成／川村浩毅）

（けんすう ： 起業家、投資家）