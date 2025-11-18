【ゴンチャ】2026福袋は″フルーツ×お茶″がテーマ。お得で華やかなハピネスバッグは18日からオンライン販売スタート。

ゴンチャは、2025年11月18日12時から、新年限定の「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）」をオンラインで販売します。

約5850円相当のお得なチケット付き

カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムが揃っています。セット内容は以下の通り。

・オリジナルグラスマグカップ（300ml）

ゴンチャのフルーツティーを楽しむのにぴったりな、HAPPINESS BAG限定のマグカップです。どんなシーンにも馴染むシンプルなデザインで、ゴンチャカラーの赤い持ち手がアクセントになっています。

硼珪酸ガラスの素材で熱湯を入れることができ、食器洗い機使用がOKなのも嬉しいポイントです。

サイズは口径8センチ×高さ9.3センチ、容量は300ml。電子レンジ・直火・オーブンレンジでの使用は不可です。

・フルーツティーアソート

ゴンチャ初の、お茶とドライフルーツのセットです。

お茶は、華やかでフルーティーな「阿里山ウーロンティー」、さわやかな香りとやさしい甘みの「グリーンルイボスティー」、甘い香りとまろやかなコクの「蜜香紅茶」の3種（各4g）。ドライフルーツは、「マンゴー」「オレンジ×ピーチ」「レモン×ストロベリー」が入っています。

ゴンチャおすすめの組み合わせは、阿里山ウーロンティー＆マンゴー、グリーンルイボスティー＆オレンジ×ピーチ、蜜香紅茶＆レモン×ストロベリーとのこと。

自由に組み合わせることで、何通りものフルーツティーを楽しむことができます。

・オリジナル巾着

上記の「フルーツティーアソート」は、フルーツとお茶が描かれたオリジナルデザインの巾着に入っています。フルーツティーを楽しんだあとは、小物入れとしても長く使えそうですね。

サイズは17cm×22cm。

・オリジナルバンダナ

HAPPINESS BAGを包む、カラフルなオリジナルバンダナです。フルーツティーをテーマにした華やかなデザインで、手にした瞬間から彩りを感じられる特別仕様です。ファッションアイテムとしてはもちろん、インテリアやキッチンでも使えます。

サイズは60cm×60cm。

・2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット、トッピングフリーチケット（各5枚）

好きなドリンクメニュー1杯に最大3つまでトッピングできるお得な「ドリンクフリーチケット」を5枚（約5400円相当）と、「トッピングフリーチケット」5枚（約450円）が入っています。

さまざまなカスタマイズをお得にたっぷり楽しめるチャンスです。

チケットの有効期限はすべて26年6月30日まで。また、有人レジでのみ利用できます。

「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」の価格は、8200円。

オンライン販売期間は、11月18日12時から27日23時59分までで、26年1月4日から11日までの期間に順次発送予定です。

ひとり3個まで購入可能。先着順・数量限定のため、なくなり次第終了します。

なお、店頭販売は26年1月1日から。なくなり次第終了です。店舗によって年始の営業日や営業時間が異なります。

詳しくは特設サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部