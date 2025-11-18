【ゴンチャ】2026福袋は″フルーツ×お茶″がテーマ。お得で華やかなハピネスバッグは18日からオンライン販売スタート。
ゴンチャは、2025年11月18日12時から、新年限定の「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）」をオンラインで販売します。
約5850円相当のお得なチケット付き
カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムが揃っています。セット内容は以下の通り。
・オリジナルグラスマグカップ（300ml）
ゴンチャのフルーツティーを楽しむのにぴったりな、HAPPINESS BAG限定のマグカップです。どんなシーンにも馴染むシンプルなデザインで、ゴンチャカラーの赤い持ち手がアクセントになっています。
硼珪酸ガラスの素材で熱湯を入れることができ、食器洗い機使用がOKなのも嬉しいポイントです。
サイズは口径8センチ×高さ9.3センチ、容量は300ml。電子レンジ・直火・オーブンレンジでの使用は不可です。
・フルーツティーアソート
ゴンチャ初の、お茶とドライフルーツのセットです。
お茶は、華やかでフルーティーな「阿里山ウーロンティー」、さわやかな香りとやさしい甘みの「グリーンルイボスティー」、甘い香りとまろやかなコクの「蜜香紅茶」の3種（各4g）。ドライフルーツは、「マンゴー」「オレンジ×ピーチ」「レモン×ストロベリー」が入っています。
ゴンチャおすすめの組み合わせは、阿里山ウーロンティー＆マンゴー、グリーンルイボスティー＆オレンジ×ピーチ、蜜香紅茶＆レモン×ストロベリーとのこと。
自由に組み合わせることで、何通りものフルーツティーを楽しむことができます。
・オリジナル巾着
上記の「フルーツティーアソート」は、フルーツとお茶が描かれたオリジナルデザインの巾着に入っています。フルーツティーを楽しんだあとは、小物入れとしても長く使えそうですね。
サイズは17cm×22cm。
・オリジナルバンダナ
HAPPINESS BAGを包む、カラフルなオリジナルバンダナです。フルーツティーをテーマにした華やかなデザインで、手にした瞬間から彩りを感じられる特別仕様です。ファッションアイテムとしてはもちろん、インテリアやキッチンでも使えます。
サイズは60cm×60cm。
・2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット、トッピングフリーチケット（各5枚）
好きなドリンクメニュー1杯に最大3つまでトッピングできるお得な「ドリンクフリーチケット」を5枚（約5400円相当）と、「トッピングフリーチケット」5枚（約450円）が入っています。
さまざまなカスタマイズをお得にたっぷり楽しめるチャンスです。
チケットの有効期限はすべて26年6月30日まで。また、有人レジでのみ利用できます。
「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」の価格は、8200円。
オンライン販売期間は、11月18日12時から27日23時59分までで、26年1月4日から11日までの期間に順次発送予定です。
ひとり3個まで購入可能。先着順・数量限定のため、なくなり次第終了します。
なお、店頭販売は26年1月1日から。なくなり次第終了です。店舗によって年始の営業日や営業時間が異なります。
詳しくは特設サイトから確認できます。
※価格は税込です。
