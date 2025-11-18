

「万引きGメン」のレジェンド的存在である望月守男さん（撮影／今井康一）

【写真】犯行の動機（万引き）の円グラフ、圧倒的に多いのは……

みなさんは、「万引きGメン」と聞いて、どんな姿を想像するでしょうか？

鋭い眼光で店内を巡回し、不審な動きをする人物を瞬時に見つけ出す──。そんなドラマのような光景を思い浮かべるかもしれません。

果たして、実態はどうなのか。そのリアルな姿を探るべく、万引きGメン界の“レジェンド”とも言える、株式会社エスピーユニオン・ジャパン代表の望月守男さんにお話を伺いました。御年79歳の望月さんは、19歳でこの世界に飛び込んでから早59年。全盛期にはたった1カ月で186人もの万引き犯を捕まえたという、まさに「神の目」を持つ人物です。

しかし、59年という長いキャリアの果てに彼がたどり着いたのは、我々の想像をはるかに超える“不都合な真実”でした。

「万引きだけを追いかけても、お店は絶対に救えませんよ」

そう語る望月さんが向き合い続けてきた、店舗にとっての“本当の敵”とは、一体何なのでしょう。

日本に「万引きGメン」が生まれた日

今から50年以上前、まだ「万引きGメン」という言葉すら日本に存在しなかった時代。

当時19歳の望月さんは、千葉県成田市のとあるスーパーマーケットで、偶然にも人生を変える光景を目の当たりにします。店内をそれとなく見渡してみたら、ほんの短い時間に、3人ものお客様がレジを通ることなく商品を持ち去っていったのです。

「正直、ショックでした。お金を支払わずに品物を持っていく人がいるなんて、と。でも、それと同時にひらめいたんです。『待てよ、これをビジネスにしたらどうだろう？』ってね」（望月さん、以下同）

当時は奇しくも、日本全国でセルフサービス形式の店舗が急増していた時期。「万引きなどの不正行為を摘発・防止し、量販店のロスを減らそう」という彼のアイデアは時代の波に乗り、ロス対策の専門会社を立ち上げるや否や、大手スーパーなどから依頼が殺到。毎日のように現場に立つなかで、その才能が一気に開花していきます。

望月さんがたった一人で始めた「不正の取り締まりによるロス対策」という概念。それが、後に日本の小売業界でスタンダードとなる「万引きGメン」というシステムが、産声を上げた瞬間でした。

1カ月に186人捕捉の「神業」で警察官をも凌駕

望月さんのGメンとしての実力は、まさに規格外でした。派遣依頼を受けたスーパーなどで目を光らせるなかで、1日に最高18人、1カ月で186人という驚異的な検挙数を記録。

その腕前は警視庁の知るところとなり、ある女性警察官から「同じ店で1カ月の間にどちらが多く検挙できるか、競争しないか」と勝負を持ちかけられたことまであると言います。

結果は121対120で、見事、望月さんが勝利を収めました。



望月さんのオフィスには、これまでに授与された感謝状が何枚も飾ってありました（撮影／今井康一）

そもそも現在、万引きGメンは全国にどれくらいいるのか尋ねると、

「おそらく600〜700人くらいじゃないでしょうか。でも、見ただけで怪しい人間がわかり、検挙につなげられるような“ベテラン”は、ほんの数十人だと思いますよ」

その数十人の中でも、望月さんの観察眼は群を抜いています。一体、その“神の目”は、店内で何を見ているのでしょうか？

「まず、お客様の表情や視線と買い物のテンポ。これで大体わかります。特にスーパーにおいては、そのお店を信頼している方や、やましいことなく買い物を進めている常連さんは、商品をピックアップするスピードがすごく速い。

逆に、何か下心がある人間は、やけにキョロキョロとしていますし、動きにも迷いが生じるんです。他にもカゴの中に死角を作ろうとしているとか、要注意行動はいくつかありますね」

また、その店の将来性まで見えるというのが、生鮮食品コーナー。ここには「“宝物（ダイヤの原石）”がゴロゴロしている」と望月さんは笑います。信頼されているお店の生鮮コーナーは、お客様の滞在時間が短く、活気に満ちあふれている。それが売り上げに直結するので、“これから繁盛する店”だとわかるとのことです。

万引きをする人のタイプは“両極端”

さらに、万引きに及ぶ人物の行動には、ある特徴があると言います。

「タイプが両極端なんですよ。わざと親しげに店員に話しかけてみたり、これみよがしにつきまとってこちらの気を引いたりする人もいれば、逆に周囲の人間を排除しようと、明らかに冷たい態度をとるとか、睨むような目つきになる人もいます」

そうして観察を重ね、経験を積んでいくと、相手が何を考え、次にどう行動するかが手に取るようにわかる「無言の対話」の境地に達するそう。

「究極的には、その人がどんな生活をしているかまで想像がつくようになります。簡単なところで言えば、だらしないのか、几帳面なのか。それはね、履いている“靴”を見れば一発ですよ」



経験に裏付けられた望月さんの言葉には確かな説得力があります（撮影／今井康一）

しかし、と望月さんは釘を刺します。こうした特徴はあくまで傾向であり、それだけで判断することは絶対にしない、と。

「『顔を見ればピンとくる』なんて言うGメンもいますけど、表情や行動だけで判断して早々に接触すると、誤認確保につながる可能性があり、非常に危険です。一番大切なのは、地道な追跡と観察で、商品を持ったまま店を出るという犯行の瞬間を決して見逃さないこと。これに尽きます」

その言葉には、人の人生を左右しかねない仕事の重みを知る、プロフェッショナルとしての覚悟が滲んでいました。

中学2年生と高齢者層に万引き犯が多い理由は？

望月さんの武器は、こうした現場での鋭い観察眼だけにとどまりません。長年蓄積してきた膨大なデータに基づいた、客観的な分析も得意としています。

「こちらの図を見てみてください。我々が抽出した、万引き犯の年齢分布です。一番最近の折れ線グラフが示す通り、ひとつ目の山は、中学2年生にあたる14歳。これは、いわゆる“中だるみ”の時期で、興味本位のいたずら的な犯行が多いのが特徴です。そして、もうひとつの大きな山が高齢者層にあるのがわかると思います」



年齢別「万引き検挙人数の推移表」。平成18年1月は14歳が突出している（筆者撮影）

なぜ、高齢者の万引きが多いのでしょうか。望月さんは、その背景に「まだ終わっていない戦後がある」と指摘します。

「この高齢者の山を作っているのは、戦前・戦中・戦後の混乱期に幼少期を過ごした方々です。とにかく食べること、生きることに必死で、『人のものを盗ってはいけない』という親のしつけや思いやりの文化を、十分に受けられなかった世代とも言えるかもしれません。我欲に走らざるを得なかった時代の記憶が、心のどこかに残っているのではないでしょうか」

鋭い直感と膨大なデータ分析。その両輪を以て、望月氏は59年間、現場に立ち続けてきたのです。



貴重なデータの数々を見せながら語ってくださいました（撮影／今井康一）

そもそも、なぜ人は万引きをしてしまうのでしょうか？ その問いに、望月さんは実にシンプルに答えてくれました。

「答えはひとつ。『誰も見ていないから』です。見られていたら、人間はやらないもの。実際、犯行の動機を集計したなかでも、この答えが断トツでした」



望月さんが見せてくださった「犯行の動機（万引）」の図（筆者撮影）

つまり、万引きが起きる店には、必ずと言っていいほど「見られていない死角（ブラインドスポット）」が存在するということになります。望月さんによれば、1フロアにだいたい3〜5カ所ほど、万引きができてしまうポイントがあるそうです。

「例えば、照明が暗い場所、通路が極端に狭い場所、そして商品の陳列が雑然としている場所。こういうところが危ないですね。長年の経験から、お店のレイアウトを見ただけで『ああ、ここだな』とわかるようになりました。社員を現場に派遣する際には、あらかじめ危険スポットを伝えるようにしています」

「量販店ロスの一番の原因は、万引きじゃない」

ここまで万引きGメンという仕事の奥深さについて語っていただきました。ですが、ここからが本当の“問題”です。

望月さんは「実は、万引き対策は、今となっては我々の仕事のほんの一部でしかない」と言い切ります。そして、長年のキャリアを積むなかでたどり着いた衝撃の事実を明かしてくれました。

「量販店のロスの原因として本当に深刻なのは、万引きではない。『内部不正』なんですよ。それも、最後に店を出ることが多い、店長クラスの人間によるものが非常に多いんです」

業界では、内部不正を「253」、万引きを「235」という隠語で呼ぶそう。誰も見ていない閉店後の店内などで、信頼されているはずの人間が不正を働く。そして年に数回の棚卸しのタイミングで、実在庫数が全然合わないとなり、発覚することが多いとのことです。

「その被害額は万引きの比ではなく、例えば2012年から2022年に起きた『253』のうち13件だけでも、その被害総額は1億6300万円超に及びます。だから、表面的な万引き対策だけにとどまらず、真の原因を追求し、コンサルティングを行い、問題を根本から解決するシステムを作る。それこそが、我々がやるべきことなのです」



内部不正の摘発実態。「身内に裏切られていたとは」と驚く経営者も多いそう（撮影／今井康一）

自社は「警備会社」でなく「ソリューションカンパニー」

ゆえに望月さんは、現場では客の様子だけでなく、従業員や店舗のシステムも念入りにチェックし、気になる点があれば店側と一緒に対策を考えるそう。

彼が自社を単なる「警備会社」ではなく、「ロス対策のコンサルタント会社であり、ソリューションカンパニー（問題解決企業）」だと語る理由はここにあります。彼の視線が向いているのは、もはや1人の万引き犯ではなく、お店全体が抱えるもっと根深い問題なのです。

伝説の万引きGメンが長年追い続けてきた「本当の敵」。

その正体は、意外にも組織の内部にも潜んでいました。私たちがイメージするGメンの仕事は、巨大な氷山の一角に過ぎなかったのです。

しかし、その「氷山の一角」である万引きの現場でも、日々、壮絶な人間ドラマが繰り広げられています。

インタビュー後編では、望月氏の記憶に深く刻まれた「忘れられない事件」に関するエピソードを中心に伺いました。自殺を決意した母親を救った日、そして、1人の少年が自ら命を絶ってしまった悲しい事件。人の人生を左右する仕事の重みと、彼の哲学の原点が、そこにはありました。



望月さんが59年のキャリアのなかでも忘れられない事件とは？（撮影／今井康一）

