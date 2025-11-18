どこまでアガリ続けるのか、見る者にそんな思いを抱かせる快勝だった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月17日の第1試合はU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が9月15日の開幕戦以来となるトップを獲得。個人の連続ラスを「4」でストップした。

【映像】2カ月ぶりトップを決定的にした仲林のアガリ

この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、仲林、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）の並びで開始。東1局から4局連続で佐々木の攻勢を受け、仲林は3着目まで後退。5万点超の独走を許したまま迎えた東4本場、仲林は日向と佐々木の2軒リーチに真っ向勝負。西・赤・ドラの3900点（＋1200点）を佐々木から仕留め、ようやく反撃に転じた。

東2局は5200点のツモ。東3局は日向から親満貫をアガり、佐々木に並びかける。そして同1本場、仲林は9巡目にカン3筒を埋め、4・7索待ちの“メンタンピン”を力強くリーチ。愚形が先に埋まり、好形が残るのは好調の証。すぐさま4索をツモり、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・ドラの1万2000点（＋300点）を入手し逆転した。

その後に佐々木が跳満をアガって再び浮上したが、仲林の勢いは揺るがない。南1局では早いダマテンで佐々木を直撃し、平和・一気通貫・赤の8000点を奪取。さらに南2局に5200点をツモってダメ押し。8万点弱のトップで＋99.1の特大ポイントを獲得した。

試合後のインタビューでまず佐々木は「仲林君がアガりすぎ」と苦笑混じりの一言。続く仲林は「今年中にトップが取れて良かった」と笑みを浮かべた。不調の時期を振り返ると「なんとかできたと思うところもありましたが、今の自分の雀力では足りないなという部分でした。ラスを4回連続で引いていましたが、（今日は）いっぱいアガれて楽しかった」。自身のデータについては「アガリ率12％、放銃率も13％くらい。めちゃくちゃ弱い人なんで」と苦笑いを浮かべた。

ファンに対しては「やっとラス以外が引けました。世界麻雀（世界麻雀TOKYO2025）でチームメイトだった寿人さんの前で、いい麻雀が打てて良かったです」「ポイントを積み重ねて、3回目の優勝を狙っていきます」と力強く語った。2023-24シーズンでチームを優勝へ導いた立役者が、ここに復調。この勝利は、ライバルチームに脅威を与えるはずだ。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）7万9100点／＋99.1

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）4万1200点／＋21.2

3着 BEAST X・鈴木大介（連盟）1万600点／▲29.4

4着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）−3万900点／▲90.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

