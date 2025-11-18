「別に行きたい大学じゃないけど」18歳で500万円の借金を背負った女子高生!?裏に隠された“不安”に読者も共感【作者に訊いた】
大学に行きたかった。けれど、親からは「進学するためのお金はない」と言われていた。進学するためには、奨学金制度を活用するしかなかった。本作は漫画コンテスト「わたしの一番高い買い物」をテーマに制作された、中村環(@nakamura_tamaki)さんの「18歳で500万借金してでも欲しかったもの」だ。今回は漫画を紹介するとともに、自身が体験した奨学金制度や制作の経緯など話を聞いた。
新聞奨学金制度を利用して大学を目指す女子高校生がいた。彼女が提示した借入額はなんと約500万円。担当者が「そこまでして行きたい大学なんだね」と驚くと、彼女は「特に行きたい大学ではない」とあっさり答えた。強い熱意よりも、将来への漠然とした不安が彼女を大学へ向かわせていたのである。
このエピソードの一部は、作者である中村さんの体験に基づいている。作中すべてが事実ではないが、新聞奨学生として約500万円を借りたこと、担当者に金額を驚かれたことは実話だという。新聞奨学生を選んだ理由はシンプルで、家庭の経済的事情と情報の乏しさであった。ネット環境も十分ではなく、ほかの制度にたどり着けなかったと当時を振り返る。
本作「18歳で500万借金してでも欲しかったもの」を描いたきっかけは、ある投稿サイトの「今月のお題」が「わたしの一番高い買い物」だったからだ。応募のために描き進めるうち、自身の進学理由を改めて見つめ直す時間にもなったという。
大学進学が人生にどのような意味を持ったのか。中村さん自身、明確な答えは見いだしていない。ただ、「都会で暮らしてみたい」「履歴書に大学名を書いてみたい」という当時の欲求は満たされたという。また、大学で出会った友人は10年以上続く大切な存在であり、それこそが進学によって得た何よりの収穫だと語る。
作品に特別なメッセージを込めたわけではないが、「怠けがちな自分をどう動かすか」「特別にやりたいことが見つからないまま進む不安」――そんな感覚を誰かと共有したかったのだろう。目的が曖昧でも一歩踏み出すことで、人生は少しずつ形を変えていくものである。
取材協力：中村環(@nakamura_tamaki)
