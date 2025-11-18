

2025年11月20日(木)から12月25日(木)までの期間、東京駅構内を中心とした駅周辺エリアで、周遊型謎解きイベント「東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜」が開催されます。駅構内などで配布される冊子とLINEアプリを使用して謎を解き明かす体験イベントで、第1章の参加費は無料。クリアするとさまざまな賞品が当たる抽選に応募できます！

2章構成の体験型イベント

「東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜」冊子イメージ

「東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜」は、東京駅で配布される謎解き冊子とLINEを使い、仕掛けられた謎を解きながら東京駅周辺を巡る周遊型のイベントです。

「東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜」の遊び方

物語は2章構成となっており、第1章をクリアした人は「NewDaysグランスタ八重洲地下南店」「NewDaysグランスタ丸の内南口店」いずれかの店舗で税込み600円以上の買い物をして第1章のクリア画面を提示することで、第2章の謎解きキットを受け取ることができます。第2章のキットは限定7,000部で、無くなり次第終了となります。

『東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜』概要

開催期間：2025年11月20日(木)〜12月25日(木) ※開催時間：11:00〜20:00

実施エリア：東京駅構内・駅周辺エリア（グランアージュ・KITTE・ヤエチカ・大丸東京店）

参加費：無料 ※第2章の謎解きは、対象のNewDaysにて1会計税込600円以上のお買い物が必要です。

所要時間目安：各章 120分〜150分

グランルーフにはトリックアートも出現

トリックアート謎〜ミニサンタのひみつきち〜

イベント期間中、八重洲口改札外のグランルーフ2階には、謎解きに関連したトリックアート「トリックアート謎〜ミニサンタのひみつきち〜」が出現します。

さらに、このトリックアートには、第1章の謎解きをクリアした人だけが挑戦できる秘密の謎も隠されています。

豪華賞品が当たる抽選に応募

第2章「東京駅賞」イメージ

第1章と第2章それぞれで物語を最後まで進めると、プレゼントが当たる抽選に応募できます。

第1章サンタ謎賞（計40名）

第1章をクリアすると、以下の賞品が当たる抽選に応募できます。応募時に希望する賞品は、4種類から選択できます。

【A】KITTE賞：中川政七商店「産地の食品セット」

【B】大丸賞：大丸東京店 地階・1階食品売場限定 お買物券2,000円分

【C】ヤエチカ賞：ヤエチカ お買物・ご飲食券 2,000円分

【D】グランスタ賞：びゅう商品券 2,000円分

第2章東京駅賞（5組10名）

第2章もクリアすると、東京ステーションホテル カメリアの「ローストビーフセット ランチペアチケット」が5組10名に当たる抽選に応募できます。

東京駅を巡りながら楽しめる、2章構成の本格的な謎解きイベント。第1章は無料で参加できますから、まずは気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。

（画像：東京ステーションシティ運営協議会）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）