インテリアに溶け込む“木目デザイン”。湿度も見た目も心地よく♪【スリーアップ】給水のストレスゼロの超音波式加湿器がAmazonで好評販売中！

省スペース設置できるコンパクトスリム加湿器。細長いスリムデザインで、省スペースに設置できる。狭くなりがちなベッドサイドや棚上での使用にもおすすめ。

加湿量は3段階。加湿量は弱・中・強の3段階から設定可能。必要最低限の機能性に抑え、シンプルな使用感だ。

前方向に届けるミスト吹出口。ミストが前方向に吹き出すよう斜めになっている。お部屋になじむ木目調デザイン。カバーには木目調があしらわれ、ナチュラルな雰囲気に。

上部給水式でラクラク。水タンクを本体に付けたまま水を注ぐことができて給水もラクラク。もちろん水タンクは取り外せるので、蛇口から直接給水も可能。